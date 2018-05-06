Документы по лицензированию "Авангарда" переданы в УЕФА

Начальник отдела лицензирования РФС Евгений Летин рассказал о том, в какой стадии находится прохождение лицензирования в УЕФА курского "Авангарда". Напомним, что "Авангард" вышел в финал Кубка России, где сыграет с "Тосно", и в случае победы сможет выступить в групповом турнире Лиги Европы.

- Все документы по "Авангарду" переданы в УЕФА, - заявил Летин. - В случае победы в Кубке будет принято решение по участию команды в еврокубках, мы помогаем клубу в общении с европейским футбольным союзом. "Авангард" проходит лицензирование по упрощенным критериям, которые, надеюсь, будут выполнены, однако весь этот процесс ведет исключительно в УЕФА.

Ранее и.о. президента РФС Александр Алаев заявил, у "Тосно" нет возможностей подать заявку на лицензирование в УЕФА, поэтому клуб из Ленинградской области не выступит в Лиге Европы даже в случае завоевания Кубка России. (Евгений БЕЛОУСОВ)