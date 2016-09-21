ЦСКА проиграл "Енисею" в Кубке России

ЦСКА на выезде уступил "Енисею" (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России. На мяч Георгия Миланова хозяева ответили голами Никиты Чернова, арендованного именно у армейцев, и Александра Ломакина. Следующим соперником подопечных Андрея Тихонова станет "Сибирь".
Кубок России
1/16 финала
"Енисей" (Красноярск) – ЦСКА – 2:1 (1:0)
Голы: Чернов, 43 (1:0). Миланов, 58 (1:1). Ломакин, 83 (2:1).
"Енисей": Опарин, Чичерин, Гультяев, Чернов, Васильев, Алиев, Ланин, Фатуллаев, Камеш, Ломакин (Иванов, 86), Малоян (Коротаев, 90).
ЦСКА: Чепчугов, Хосонов, Набабкин, Березуцкий, Алибеков, Ионов, Натхо, Гордюшенко, Чалов (Жамалетдинов, 76), Миланов, Страндберг.
Предупреждение: Набабкин, 34.
Судья: Волошин (Смоленск).
21 сентября. Красноярск. Стадион "Центральный".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/russia/cup/2016-2017/playoff/
Гаттузо зол!
Инквизитор Зол ////Все навечно, причем вообще ни за что. Сравнил Аленя- с Васисуалием Лоханкиным и развил эту тему с цитатами из этой книги. Мол Лоханкин тоже мечтал о великом, но было это только на словах. Без оскорблений и прочих наездов, но модер видимо был свин, два раза потер, а потом зарубил. Пока лень новый акк заводить чтобы ник восстановить с еще одним восклицательным знаком.
18:07
ЮКИ
эх,вы,кони,мои кони,кони дряхлые мои...НЕ хотите играть-Не выходите на поле!а вышли-Не позорьте Имя легендарного клуба!
18:04
Cheremis57
"Енисей" на равных играл с армейцами, хорошую команду выстроил Тихонов! Похоже из него получится тренер и для сборной России!!
18:02
igorvasilevich
Нужно просто запретить ставить за кубок России дублирующие составы.
18:01
Инквизитор Зол
Гаттузо зол! Инквизитор Зол /////Если бы хотели задушить, то задушили бы в прошлом сезоне на финише. А сейчас вы сами себя придавили, своими махинациями с баблом и другими. //// О-хо-хо! ))) Душиловка не выросла!) А что с ником? Опять? Я то еще срок мотаю...)))
17:59
Гаттузо зол!
Инквизитор Зол /////Если бы хотели задушить, то задушили бы в прошлом сезоне на финише. А сейчас вы сами себя придавили, своими махинациями с баблом и другими.
17:53
serzheo
Ваше несчастье, Д"Артаньян, просто смешно..... Да, любезный Д"Артаньян, Вам очень повезло, что Вы проиграли... Проигрывайте всегда. Таков мой совет.
17:52
NF
На три фронта сил и мотивации уже не хватило с такой короткой скамейкой. Вот для чего нужен вменяемый резерв. И опять же, не забываем про бескрайние русские просторы...
17:49
Ю.Ю.
Thomas_Boy =========== Главное, чтобы не проиграл "Зенит", а то все они будут на его ветке.))) ______________________ Так и будет. Помнишь, у "Армянского радио" спросили, что такое дружба народов? Примерно тоже самое))
17:48
Ю.Ю.
Гаттузо зол! ________________ Надо быть готовым к такому повороту событий))) __________________ Нравится посыл, мол Кубок никому не интересен, никто к нему серьёзно не относится и вообще престижа у этого Кубка не осталось и в помине. А всё одно везут (пусть и не всех) футболёров основы, всё одно пытаются бодаться, а болелы ждут побед. Но при поражении заводят старую шарманку: не интересен, серьёзно не относимся и т.д.
17:46
Platinum1991
ЦСКА ПРОИГРАЛ "ЕНИСЕЮ" В КУБКЕ РОССИИ, потому что Слуцкий, из рук вон ПЛОХО, подготовил команду ЦСКА к этому матчу! Как готовились, так и ПРОИГРАЛИ!!! Енисей выставил сильнейший состав и сделал упор на контратаки. План на игру Енисей выполнил, а игроки ЦСКА НЕТ! И вот вам результат! ЦСКА проиграл по всем СТАТЬЯМ, а Енисей ПРАЗДНУЕТ победу и проходит дальше!!! Плохо у ЦСКА получилась командная игра. Резервный состав был НЕ СЫГРАН и он не смог показать осмысленную игру в атаке и в защите. В этом и состоит ошибка Слуцкого, что он на резервном составе хотел пройти Енисей и малыми силами победить! А Енисей победил за счёт САМООТДАЧИ и концентрации. В последнее время Слуцкий совершает много дурацких ошибок! Вот и на Енисее ПОГОРЕЛ и БЕЗДАРНО проиграл!!! Поздравляем Енисей с этой исторической победой над ЦСКА! Молодцы! Так играть и побеждать! Желаем ЦСКА лучше готовиться к матчам и не ФРАЕРИТЬ, как с Енисеем!
17:45
Thomas_Boy
Ю.Ю. _________ "Первое поражение Карреры. "Спартак" провалился в Кубке России" - практическм ни одного красно-белого. Здесь почти ни одного красно-синего. _______________ Главное, чтобы не проиграл "Зенит", а то все они будут на его ветке.)))
17:45
LeTaon
Нда, за футбол, похоже, болеет только Мутко. По местным комментам видны остальные: агрессивные имбецилы, школьники и "фанаты".
17:44
Инквизитор Зол
Гаттузо зол! Ю.Ю. /////Зато если завтра нас нахлобучат, они все вместе будут у нас. Со своим главным аргументом мы по 40 ломтей за Шницелей не платили, нам можно проигрывать днорям, а вы должны их с закрытыми глазами уделывать. Как-то так. //// Привет питерская банда!))) Дыть.... вам не впервой на шишку к боссу.))) Этот же вопрос был, когда Ростов у вас билет в ЛЧ отобрал!)))) Теперь душите на корню....
17:43
dim777.
Лошары-2
17:43
Инквизитор Зол
Глеб Инквизитор Зол У каждого клуба свои причины и проблемы, так что я не думаю что надо клубы наказывать за поражения в Кубке /// Бабло рубить? Да.... это причина!((( Ждём-с Витасика с его... Как вырос наш футбол в регионах!( из речи на выборах РФС)
17:39
msdan
Дузер серьезный кубок??? когда он стал серьезным?? к нему с 00 никто серьезно не относится... соре...
17:39
cvetal
Хрю-хрю Мне конечно всё-равно, но к примеру в матче с Оренбургом у спартака играл тот же состав что и сегодня + Ребров, Бокетти и Ананидзе. =============== Не правда, А Бокетти, Кутепов, Ещенко, Зобнин. Долго можно "заочно" органами мерится, кто хуже играл, но результат на табло. Из Кубка России мы вылетели (слились, соскочили), как не назови - один фиг!!!
17:38
Гаттузо зол!
Ю.Ю. /////Зато если завтра нас нахлобучат, они все вместе будут у нас. Со своим главным аргументом мы по 40 ломтей за Шницелей не платили, нам можно проигрывать днорям, а вы должны их с закрытыми глазами уделывать. Как-то так.
17:38
zenit08
Дузер === Гол смогли забить...самому Енисею и что из грандиозного факта следует? Народные в чемпе 14 смогли забить при 2-х пропущенных и с первого места на всех взирают. Дальше-то что? О результатах будем говорить весной. А сейчас есть факт, что вылететь на ранних стадиях кубка, играя полурезервом может любая команда ПЛ. И визжать о позоре, а через пару часов сесть в лужу это очень по-конски. Это не комильфо. Весь сказ.
17:38
Джон....Сильвер
Плевать мне и на ЦСКА и Спартак, оба клуба сегодня провалились это ясно, но ЦСКА просто провалился, а Спартак в очередной раз опозорился. Во-первых у красно-белых состав может и не сильнейший был, но и явно не второй в отличие от ЦСКА. ЦСКА на кубок наплевал, либо на халяву решил малой кровью отделаться не вышло, но их понять можно - они за последние годы итак накосили этого кубка РФ предостаточно. А вот Спартаку - позор транжирить титулами, пусть даже и такими, итак уже 15 лет с баранкой сидит, а это для команды, которая заявляет, что она топ-уровня России уже большой позор!
17:37
cvetal
Тот самый Зануда Нет, почему? Фернандо и Комбаров! Попов игрок ротации. Промес и Зе Луиш вышли на замену! Но как показала практика, лучше бы сидели дальше!
17:35
Ю.Ю.
"Первое поражение Карреры. "Спартак" провалился в Кубке России" - практическм ни одного красно-белого. Здесь почти ни одного красно-синего. Может просто перепутали ветки?))
17:35
van der sar
Тихонова- в сборную!!!
17:34
Ковтун
Дузер. Енисей целый час возил Цска, а Спартак пропустил всего один эпизод.
17:34
Инквизитор Зол
RobertH На ветке про пролёт Спартака я написал.что не болею за Спартак М,но брызгать слюнями не красиво.Вот также и здесь напишу.Коней никогда поддерживал,но не надо злорадствовать и тут.Проиграли.Ну и чего?Спорт есть спорт.Интереснее будет 1\8 вот и всё.Нужно радоваться! //// Мутко! Неужели ты!
17:33
serzheo
Ооо - все-всё сливают.... Видать самые умные. Пишем - Зене, что б тож сливали. ЛЕ, к слову, тоже можно слить - кому он нужен...
17:31
самарец
Тихонов утопил ЦСКА в Енисее
17:27
Айл би бэк
Причём, надо сказать, Енисей возил чемпиона России, как Тузик - грелку.
17:26
Дузер
Wild Weasel я спрашиваю за последнее время,а не за времена СССР или 90-ых?У ЦСКА с Зенитом еврокубок есть,причем серьезный,а у поросей что?кубок соли,13 лет без трофеев,15 лет без золота и в последние 5 лет одни позорища в еврокубках!
17:26