ЦСКА проиграл "Енисею" в Кубке России

ЦСКА на выезде уступил "Енисею" (1:2) в матче 1/16 финала Кубка России. На мяч Георгия Миланова хозяева ответили голами Никиты Чернова, арендованного именно у армейцев, и Александра Ломакина. Следующим соперником подопечных Андрея Тихонова станет "Сибирь".

Кубок России

1/16 финала

"Енисей" (Красноярск) – ЦСКА – 2:1 (1:0)

Голы: Чернов, 43 (1:0). Миланов, 58 (1:1). Ломакин, 83 (2:1).

"Енисей": Опарин, Чичерин, Гультяев, Чернов, Васильев, Алиев, Ланин, Фатуллаев, Камеш, Ломакин (Иванов, 86), Малоян (Коротаев, 90).

ЦСКА: Чепчугов, Хосонов, Набабкин, Березуцкий, Алибеков, Ионов, Натхо, Гордюшенко, Чалов (Жамалетдинов, 76), Миланов, Страндберг.

Предупреждение: Набабкин, 34.

Судья: Волошин (Смоленск).

21 сентября. Красноярск. Стадион "Центральный".

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