Знаменитый ростовский ковер на стадионе в Туле. Фото

Болельщик "Ростова" Алексей Кумовской привез знаменитый ковер на матч 5-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" в Туле. Фанат дончан стал популярным, а его домашний ковер мемом после домашней игры 4-го тура с "Енисеем" (4:0), когда он пронес необычный "баннер" на трибуну. После этого Алексей сделал подарок клубу, однако, по его словам, будет брать ковер с собой.

- Досмотр прошел, увидите все на трибуне, - отрезал уставший за неделю от внимания Алексей. (Артем АГАПОВ)