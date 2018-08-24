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Знаменитый ростовский ковер на стадионе в Туле. Фото

Сегодня. Тула. Ростовский ковер на секторе фанатов "Ростова". Фото Артем АГАПОВ, "СЭ"
Сегодня. Тула. Ростовский ковер на секторе фанатов "Ростова". Фото Артем АГАПОВ, "СЭ"

Болельщик "Ростова" Алексей Кумовской привез знаменитый ковер на матч 5-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" в Туле. Фанат дончан стал популярным, а его домашний ковер мемом после домашней игры 4-го тура с "Енисеем" (4:0), когда он пронес необычный "баннер" на трибуну. После этого Алексей сделал подарок клубу, однако, по его словам, будет брать ковер с собой.

- Досмотр прошел, увидите все на трибуне, - отрезал уставший за неделю от внимания Алексей. (Артем АГАПОВ)

Арсенал Т - Ростов

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 5-й тур. "Спартак" - "Динамо" и другие матчи
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