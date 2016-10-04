Жулиану: "В ближайшие годы хочу переехать в более сильный чемпионат"

Полузащитник "Зенита" Жулиану отметил, что хотел бы играть в сильном европейском чемпионате. По словам форварда, питерский клуб – отличная возможность, чтобы показать себя.



– Не намерен возвращаться в Бразилию в ближайшие годы, – цитирует Жулиану lance.com.br. – Я играл там два сезона и уехал совсем недавно. Не хочу возвращаться, поиграв в Европе только год. Хотел бы в ближайшие годы переехать в более сильный чемпионат – в бундеслигу, примеру, лигу 1 или серию А. Контракт с "Зенитом" истекает в 2020 году. До этого времени хочу показать все, на что способен.

Не ожидал, что так успешно начну в "Зените". Хотя понимал, что с адаптацией проблем не должно быть, ведь я играл на Украине. Однако в последние годы я выступал в Бразилии, а там другой стиль. Не мог себе представить, что так сразу заиграю в России. Надеюсь, что так и будет дальше.

Меня хорошо приняли и довольны мной. Луческу сам настоял на моем переходе – позвонил мне и спросил, хотел бы я играть в "Зените". В Европе игроки лучше обучены в тактическом плане, хотя и Бразилия прибавила в этом за последнее время. Здесь я играю как оттянутый форвард, поэтому я могу как отдавать пасы, так и сам завершать атаки.

Мы недавно обыграли довольно сильный АЗ и теперь лидируем в группе Лиги Европы. Хотим пройти как можно дальше. Теперь обыграли "Спартак". Победили прямого конкурента и поднялись на второе место. Конечно, мы будем бороться за чемпионство.