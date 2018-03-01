Жоаузинью: "Знаем сильные и слабые стороны "Ростова", нам будет важно выиграть первый матч в году"

Полузащитник "Краснодара" Жоаузинью в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Ростова" отметил, что команде будет важно одержать победу в первой встрече после зимней паузы. Он также добавил, что футболисты постараются показать хорошую игру для своих болельщиков.

– Когда выходите на поле против "Ростова", ощущаете, что это не рядовая встреча, а южное дерби?

– Да, конечно. Мы знаем, что "Ростов" – наш ближайший сосед, и матчи с этой командой всегда отличаются принципиальным характером. Нам всегда трудно играть с ростовчанами – они хорошо обороняются и быстро выходят в контратаку, – приводит официальный сайт "Краснодара" слова Жоаузинью. – Но мы знаем их возможности, их сильные и слабые стороны, и очень серьезно готовимся к игре. Первый матч в году очень важен в психологическом плане, и нам очень нужно его выиграть, чтобы почувствовать уверенность в своих силах.

Знаю, что состав команды зимой обновился, но, думаю, лидеры остались те же – это Калачев и Гацкан, футболисты опытные, многое умеющие на поле. Им мы должны уделять повышенное внимание.

У "Ростова" новый тренер Карпин? Смена тренера – это всегда эмоциональный всплеск для любой команды. Уверен, ростовчане будут играть на победу. Они тоже хотят успешно стартовать во второй части сезона, но и у нас нет других мыслей – мы играем дома, при своих болельщиках, и нас устроят только три очка!

Знаю, что большая часть билетов уже продана. А еще мне известно, что много людей приедет из Ростова-на-Дону поболеть за своих. Это отлично – играть при полных трибунах всегда приятно, это добавляет эмоций. Но наших поклонников на трибунах будет неизмеримо больше, мы постараемся показать для них хорошую игру и добиться результата. Будем сражаться на поле за наших болельщиков и за наш клуб, который недавно отметил 10-летие.

Матч "Краснодар" – "Ростов" состоится 3 марта и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.