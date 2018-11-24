Жоаузинью: "Динамо" в игре с "Енисеем" нельзя расслабляться"

Полузащитник "Динамо" Жоаузинью призвал команду не расслабляться в матче 15-го тура премьер-лиги с "Енисеем". Он вспомнил проигранный матч с "Анжи" (0:1) в игре 8-го тура РПЛ.

– Главное здесь в том, что нам нельзя расслабляться. И "Анжи" – это хороший пример, надо его держать в голове перед матчем, – цитирует официальный сайт "Динамо" Жоаузинью. – Несмотря на то, что "Енисей" идет на последнем месте, это сильная команда. Нам нельзя наступать на те же грабли, что и с "Анжи", нельзя расслабляться. Надо выйти и показать максимум того, что мы можем.

– С "Енисеем" динамовцы играли контрольный матч. Чем запомнилась эта команда?

– Та игра была тренировочной. Нельзя сравнивать контрольный матч и официальный. Тогда был и настрой другой, и задачи, и всё остальное. Мы прекрасно понимаем, что "Енисей" идет на последнем месте, у него мало очков. Наши соперники сделают максимум для того, чтобы победить, и нам нужно быть готовыми к этому.

– Кого можно выделить у "Енисея"? Торбинского, с которым вы играли в "Краснодаре"? Он все еще хорош?

– Торбинский, безусловно, хороший игрок, но там есть и другие классные футболисты. Тот же Зотов играл в "Динамо", его все здесь хорошо помнят.

– В "Енисее" сейчас проблемы с тренером, команда проигрывает всем подряд. Это сыграет на руку "Динамо"?

– Знаете, мы должны думать не о сопернике, а о своей игре. Нужно сыграть агрессивно, на результат. Да, мы будем смотреть видео, разбирать игру соперника, но, прежде всего, должны сами настроиться на хороший футбол.