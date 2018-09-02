Жиго получил травму в борьбе с Дзюбой. Виноват ли зенитовец?

"Спартак" провел вынужденную замену в первом тайме матча шестого тура российской премьер-лиги с "Зенитом".
На 27-й минуте защитника Самюэля Жиго, получившего повреждение в борьбе с нападающим Артемом Дзюбой, заменил Георгий Джикия.
Жиго смог покинуть поле стадиона "Санкт-Петербург" только при помощи двух врачей красно-белых.
Дзюба vs. Жиго #ЗенитСпартак pic.twitter.com/0KMaAi3qG5– СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 2 сентября 2018 г.
Жиго не смог даже дойти до скамейки. Пришлось вызывать электромобиль. Да уж, состав "Спартака" беднеет на глазах. pic.twitter.com/hUGjU5tpyy– Mike Goncharov (@gribo4ki) 2 сентября 2018 г.