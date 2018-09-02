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Жиго получил травму в борьбе с Дзюбой. Виноват ли зенитовец?

Борьба Артема ДЗЮБЫ (справа) и Самюэля ЖИГО. Фото twitter.com/fcsm_official Борьба Артема ДЗЮБЫ (справа) и Самюэля ЖИГО.
Борьба Артема ДЗЮБЫ (справа) и Самюэля ЖИГО. Фото twitter.com/fcsm_official

"Спартак" провел вынужденную замену в первом тайме матча шестого тура российской премьер-лиги с "Зенитом".

На 27-й минуте защитника Самюэля Жиго​, получившего повреждение в борьбе с нападающим Артемом Дзюбой, заменил Георгий Джикия.

Жиго смог покинуть поле стадиона "Санкт-Петербург" только при помощи двух врачей красно-белых. 

Зенит - Спартак

 

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Травма Жиго в матче "Зенит" - "Спартак": виноват ли Дзюба?
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