Жена Вернблума: "Москва навсегда останется в моем сердце"

Жена полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Нина опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию своего мужа в футболке армейцев. Она написала, что Москва после шести лет проживания в российской столице навсегда останется в ее сердце.
"Шесть лет назад он подписал контракт с ЦСКА, а мы переехали в Москву. Это было незабываемое приключение. Наша семья увеличилась на одного человека. Москва навсегда останется в моем сердце", - написала Вернблум.
Напомним, контракт шведского хавбека с ЦСКА истекает летом 2018 года. Ровно шесть лет назад 31-летний игрок заключил с армейцами контракт. В текущем сезоне Вернблум провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.
Патриот Сибири
magtix, нашел из-за чего спорить. Так-то богом опорной зоны навсегда стал Лассана Диара. Все остальные играют всего лишь, как могут.
15:13
К.Б.Ын
Не вижу причин называть шведа одним из лучших в чемпионате России.. Почти в каждом матче жёлтая карточка - это его минимум. Просто Вернблуму прощают почти всё. Вседозволенность и безнаказанность.
15:02
Смерть сусликам
У него последний контракт, он будет ждать лето и предложений, и я думаю может выбить больше. А цска теряют летом его и Натхо бесплатно, стареет ленорыч.
15:01
maak
magtix Понтус - лучший опорник в России и боец. ----------------------------------Играй этот боец в другом клубе, ему за сезон давали бы по 8-10 красных. И в середине второго сезона перепродали бы обратно в Европу. Или, как второй вариант - поубавил бы хамства и "боевитости", но тогда сделался бы посредственным игроком. А так гинеровские работы с судьями позволяют говорить, что он - БОЕЦ.
14:41
Островзаячий
Понтус за копейки играть не будет.
13:00
Zwolle
Patera, там вообще-то изображение сердца стоит. Это всё-таки Инстаграм, а не официальный документ.
12:52
magtix
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ Ну, а кто бы сомневался???? Хрен бы твой психопат--неадекват в Швеции столько ""КРОН" срубил!!!!!! 12:35 Слушай, правдоруб недо бченко. Это ты неадекват и идиот. Понтус - лучший опорник в России и боец. И это вне зависимости от клубных пристрастий.
12:44
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
Ну, а кто бы сомневался???? Хрен бы твой психопат--неадекват в Швеции столько ""КРОН" срубил!!!!!!
12:35
fcsmfan
Только наскребли денег на покупки, как "старички" разбегаются...
12:23
баламошка
Бабки с Гинера трясёт. Видимо, не знакома с ним)
12:22