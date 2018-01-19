Жена Вернблума: "Москва навсегда останется в моем сердце"

Жена полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума Нина опубликовала на своей странице в Инстаграме фотографию своего мужа в футболке армейцев. Она написала, что Москва после шести лет проживания в российской столице навсегда останется в ее сердце.

"Шесть лет назад он подписал контракт с ЦСКА, а мы переехали в Москву. Это было незабываемое приключение. Наша семья увеличилась на одного человека. Москва навсегда останется в моем сердце", - написала Вернблум.

Напомним, контракт шведского хавбека с ЦСКА истекает летом 2018 года. Ровно шесть лет назад 31-летний игрок заключил с армейцами контракт. В текущем сезоне Вернблум провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал пять результативных передач.