"Ждем вас на футбольном поле!" Джанаев и Яхович поддержали Кокорина и Мамаева

Голкипер "Рубина" Сослан Джанаев и нападающий "Коньяспора" Адис Яхович, ранее выступавший за "Крылья Советов", поддержали форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- Парни, в этот нелегкий для вас период жизни я хотел бы выразить вам поддержку. Вам, а также вашим близким. Я надеюсь, что все испытания, которые выпали на вашу долю, вы пройдете с высоко поднятой головой. Будьте сильными и не сдавайтесь. Мы ждем вас на футбольных полях. И всячески поддерживаем. Держим за вас кулаки! - сказал Джанаев.

- Привет, Кокорин! Привет, Мамаев! Все в Европе знают, что вы попали в плохую ситуацию. Но поверьте мне, парни, что все поддерживают вас. И говорят вам, что вы должны оставаться сильными в этот непростой момент. Все будет хорошо! Я надеюсь, что вы вернетесь еще более сильными, и мы увидим вас на футбольном поле. Все по вам скучают. Желаю вам всего наилучшего! - сказал Яхович.

Отметим, что оба видео были опубликованы в официальном Инстаграме Александра Кокорина.

Напомним, Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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