Жара в Петербурге! "Зенит" победил "Локомотив" - 5:3

23 сентября. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Локомотив" - 5:3. Сине-бело-голубые одержали седьмую победу в восьмом матче на старте РПЛ. Фото ФК "Зенит"

"Зенит" в домашнем матче 8-го тура чемпионата России обыграл "Локомотив" (5:3). В первом тайме на гол Олега Шатова железнодорожники ответили точным ударом Дмитрия Баринова.

После перерыва сине-бело-голубые трижды поразили ворота гостей – отличились Александр Ерохин, Артем Дзюба и Шатов. Затем в составе москвичей забили Алексей Миранчук, а также - после удаления Дмитрия Тарасова - Федор Смолов.

Тарасов вышел на замену в центр защиты вместо получившего травму Ведрана Чорлуки и получил две желтые карточки за две минуты.

Окончательный счет установил Себастьян Дриусси.

Команда Сергея Семака лидирует в премьер-лиге, набрав 22 очка, опережая идущий вторым "Ростов" на 7 баллов.

Команда Юрия Семина с 9 очками занимает 11-ю строчку в турнирной таблице.

Чемпионат России

Премьер-лига

8-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Москва) - 5:3 (1:1)

Голы: Шатов, 13 (1:0). Баринов, 17 (1:1). Ерохин, 48 (2:1). Дзюба, 57 (3:1). Шатов, 64 (4:1). Ал.Миранчук, 74 (4:2). Смолов, 85 (4:3). Дриусси, 90 (5:3).

"Зенит" (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Шатов (Маркизио, 68), Паредес, Кузяев (Эрнани, 73), Ерохин, Дриусси (Кокорин, 90+2), Дзюба.

"Локомотив" (Москва): Гильерме, Игнатьев (Ант.Миранчук, 70), Кверквелия, Чорлука (Тарасов, 78), Хеведес, Идову, Ал.Миранчук, Баринов, Денисов, Фернандеш, Смолов.

Предупреждения: Кузяев, 27. Баринов, 29. Игнатьев, 34. Идову, 72. Тарасов, 80. Эрнани, 87. Дриусси, 90+1.

Удаление: Тарасов, 82.

Судьи: Галимов (Улан-Удэ). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

23 сентября. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам