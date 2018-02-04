18:52 | Футбол — РФПЛ

"Зенит" впервые не забил и не выиграл в 2018 году

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"Зенит" в товарищеском матче на сборе в Турции сыграли вничью с братиславским "Слованом" (0:0).

Отметим, что на сборе в Дубае команда Роберто Манчини одержала три крупных победы: над "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1), "Славией" (5:1) и "Копенганеном" (5:0).

Товарищеский матч

"ЗЕНИТ" (Россия) - "Слован" (Словакия) - 0:0

"Зенит": Лунев, Кузяев, Мевля, Маммана, Жирков (Терентьев, 61), Ригони (Плетнев, 76), Краневиттер, Ерохин, Дриусси (Полоз, 81), Заболотный (Смольников, 62), Кокорин (Панюков, 85).

"Слован" Бр: Грейф, Секулич, Байрич, Божиков, Сухоцкий, Дроппа, ван Харен, Хольман (де Кампс, 79), Чаврич (Оршула, 83), Шпорар (Виттек, 77), Холошко.

Зенит - Слован Бр

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (10)
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Коновал и бомжедав

Tribunal Z Зенит никогда по поросячьи не играл. Спартак вот тот да. Даже узкоглазым китайцам умудрился дважды проиграл! Воистину по свински! ////Да Зенит никак не играл. 5 чемпионств за век ( за ВЕК!). Это играл разве?)

21:25

Tribunal Z

Зенит никогда по поросячьи не играл. Спартак вот тот да. Даже узкоглазым китайцам умудрился дважды проиграл! Воистину по свински!

21:14

bep77

Фффу! Отлеглр малёхо.

20:37

kauperwood37

во расхрюкались свиньи

19:39

Коновал и бомжедав

Ну так Арсенал же всю мощу переманил...

19:36

asc0002

ЗЮК~, ни в коем случае, Спартак не виноват в том, что Зенит сыграл по-поросячьи. Может Сервантес кого-то укусил из наших, хрен его знает.

19:36

Spartak-Online1

Все силы закончились,теперь поражение от Селтика и третье тире пятое место в чемпе.

19:32

ЗЮК~

asc0002,бомжонок,тебя всегда виноват Спартак.

19:29

asc0002

Сыграли по-поросячьи.

19:21

Коновал и бомжедав

Манчини на январь пик формы рассчитал)

19:09