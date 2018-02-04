"Зенит" впервые не забил и не выиграл в 2018 году

"Зенит" в товарищеском матче на сборе в Турции сыграли вничью с братиславским "Слованом" (0:0).

Отметим, что на сборе в Дубае команда Роберто Манчини одержала три крупных победы: над "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1), "Славией" (5:1) и "Копенганеном" (5:0).

Товарищеский матч

"ЗЕНИТ" (Россия) - "Слован" (Словакия) - 0:0

"Зенит": Лунев, Кузяев, Мевля, Маммана, Жирков (Терентьев, 61), Ригони (Плетнев, 76), Краневиттер, Ерохин, Дриусси (Полоз, 81), Заболотный (Смольников, 62), Кокорин (Панюков, 85).

"Слован" Бр: Грейф, Секулич, Байрич, Божиков, Сухоцкий, Дроппа, ван Харен, Хольман (де Кампс, 79), Чаврич (Оршула, 83), Шпорар (Виттек, 77), Холошко.