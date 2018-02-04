"Зенит" впервые не забил и не выиграл в 2018 году

"Зенит" в товарищеском матче на сборе в Турции сыграли вничью с братиславским "Слованом" (0:0).
Отметим, что на сборе в Дубае команда Роберто Манчини одержала три крупных победы: над "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1), "Славией" (5:1) и "Копенганеном" (5:0).
Товарищеский матч
"ЗЕНИТ" (Россия) - "Слован" (Словакия) - 0:0
"Зенит": Лунев, Кузяев, Мевля, Маммана, Жирков (Терентьев, 61), Ригони (Плетнев, 76), Краневиттер, Ерохин, Дриусси (Полоз, 81), Заболотный (Смольников, 62), Кокорин (Панюков, 85).
"Слован" Бр: Грейф, Секулич, Байрич, Божиков, Сухоцкий, Дроппа, ван Харен, Хольман (де Кампс, 79), Чаврич (Оршула, 83), Шпорар (Виттек, 77), Холошко.
Коновал и бомжедав
Tribunal Z Зенит никогда по поросячьи не играл. Спартак вот тот да. Даже узкоглазым китайцам умудрился дважды проиграл! Воистину по свински! ////Да Зенит никак не играл. 5 чемпионств за век ( за ВЕК!). Это играл разве?)
21:25
Tribunal Z
Зенит никогда по поросячьи не играл. Спартак вот тот да. Даже узкоглазым китайцам умудрился дважды проиграл! Воистину по свински!
21:14
bep77
Фффу! Отлеглр малёхо.
20:37
kauperwood37
во расхрюкались свиньи
19:39
Коновал и бомжедав
Ну так Арсенал же всю мощу переманил...
19:36
asc0002
ЗЮК~, ни в коем случае, Спартак не виноват в том, что Зенит сыграл по-поросячьи. Может Сервантес кого-то укусил из наших, хрен его знает.
19:36
Spartak-Online1
Все силы закончились,теперь поражение от Селтика и третье тире пятое место в чемпе.
19:32
ЗЮК~
asc0002,бомжонок,тебя всегда виноват Спартак.
19:29
asc0002
Сыграли по-поросячьи.
19:21
Коновал и бомжедав
Манчини на январь пик формы рассчитал)
19:09