"Зенит" вдевятером сыграл вничью с "Амкаром"

"Зенит" и "Амкар" не открыли счет в матче 21-го тура чемпионата России - 0:0.
Хозяева с 67-й минуты играли в меньшинстве - за две желтых карточки был удален Александр Ерохин, а уже в добавленное время они остались вдевятером - вторую желтую получил Доменико Кришито.
Гости также заканчивали встречу в меньшинстве после удаления за две желтых карточки Николая Зайцева.
В составе сине-бело-голубых дебютировали Магомед Оздоев и Антон Заболотный.
Эта встреча стала дебютной для Вадима Евсеева во главе пермской команды - он исполняет обязанности главного тренера после ухода Гаджи Гаджиева.
В концовке матча фанаты "Зенита" бросили на поле файер, который упал у ворота "Амкара".
Чемпионат России
Премьер-лига
21-й тур
"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Амкар" (Пермь) - 0:0
"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Оздоев (Ригони, 53. Мевля, 90+7), Паредес, Кузяев, Дриусси (Заболотный, 65), Кокорин.
"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Белоруков, Зайцев, Занев, Эззатоллахи, Гащенков, Рязанцев (Идову, 65), Форбс (Огуде, 75), Оланаре (Бодул, 77).
Предупреждения: Ерохин, 7. Зайцев, 23. Гащенков, 26. Заболотный, 72. Кришито, 78. Эззатоллахи, 83. Нигматуллин, 90+2. Паредес, 90+3. Милькович, 90+5.
Удаления: Ерохин, 67. Кришито, 90+4. Зайцев, 90+6.
Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
3 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".
Турнирная таблица и календарь чемпионата России
Дополнительная информация
- Амкар
- Вадим Евсеев
- Зенит СПб
- Гаджи Гаджиев
- Магомед Оздоев
- Антон Заболотный
- Александр Ерохин (футбол)
0range_
Pablo_75 22:26... В 5 мало уже кто играет сейчас...
23:12 3 марта
Pablo_75
Опять согласен с Миллуоллом. Какой фантастический был Нальчик. "ЦСКА неуютно - таблице его догоняют сразу два Спартака"))) Какие были Крылья. И таки да, это видно даже по тактическим схемам - лет 15 назад кто играл в пять защитников и два "чистых" опорника? А теперь - повсеместно. Не спорьте против правды, господа...
22:26 3 марта
Док_
Adios Amigos R... ===== не, нижний тотал рулит. Осталось пенальти в неаполе)). А так питерские алкаши-**баны умиляют, вообще ни одного дружащего с головенкой не осталось. Виноваты во всем судьи, соперники и поросята)).
21:33 3 марта
0range_
Millwall82 21:04 Эт ты еще на знаменитом КС-АЗ Алкмар не был... 36К.. стадик гудит, яблоку упасть некуда... и тут Антоша в добавленное 5-3 делает...жутть...мы плакали и смеялись)... это как у Рубина с Барсой 2-1... в эти моменты истории настолько велико осознание Победы! не передать словами)
21:13 3 марта
Millwall82
Метталлурге*...чет буквы уже поехали) пойду я.
21:06 3 марта
Millwall82
0range_, мне в тех КС Короман нравился, ну и Аня конечно) хорошо что в Динамо не ушел, Андрюха как и Измайлов, испортили карьеру Португалией, чемпионатом в смысле. Ну и Ткаченко, жулик еще тот, главная причина развала КС, наравне с губером вашим. А так прекрасно помню, как в 2003 году с вами же, распивал водяру на "Метталурге", стадион был битком.
21:04 3 марта
Millwall82
Но повторюсь, главная причина это игра Зенита, ужасная, Зенит не умеет атаковать позиционно, вообще. Странную вещь скажу, но с немцами будет проще чем с Амкаром.
20:57 3 марта
Millwall82
Конте и Симеоне вот создатели этой говно-схемы. В 5 защитников и 3 опорника. Прост там исполнители другие. Другого уровня. Симеоне еще и пвезло чт в Ла Лиге вообще все команды играют в атаку.
20:53 3 марта
0range_
Millwall82 20:44...Искуситель) не прогнусь! Не выиграли вы по делу) ...А спартачам?) на 9 мая? божественно...))) с 42- 45... чума...
20:53 3 марта
Millwall82
0range, да уж, а я никогда не забуду его гол в 2004 году Зениту с 35 метров.
20:44 3 марта
Millwall82
Тенденций в 3 центральных защитника возникли лишь ведь недавно. Конте сволочь.
20:40 3 марта
Adios Amigos R...
Док_ КГИ ===== Все верно, вот только питерским полупьяным клоунам, свихнувшимся от халявных бабосов, это объяснять бесполезно! Игры поставленной нет (от слова вообще), пол момента за игру и парят мозги про эстетскую игру. 19:51 ========================== Доктор зол:%))
20:39 3 марта
Millwall82
Да полно примеров, Оренбург, Томь (при Непомнящем), Сатурн, Факел Ворнеж (хотя с натяжкой), Спартак Нальчик Красножана,Ростов Божевича и Ростельмаш Андреева, Москва та же. Футбол в последние 7 сезонов 6-7 сильно изменился, не в сторону атаки. Наверное все же влияние Курбана.
20:38 3 марта
0range_
Pablo_75 20:23 Дело вкуса...Не смотри, уважаемый.. Перефразируя известное изречение - каждый народ имеет тот футбол, которого он заслуживает
20:37 3 марта
гаттузо туп
Pablo_75///Уважаемый,не надо"мух и котлеты" в одну тарелку класть.Если бы мы тут просто обсуждали стили игры и т.д.-это была бы одна песня.А Милка 82 ставит стиль"Амкара" ему в упрек,ток потому,что его любимая зинаида проявив полнейшую импотенцию в созидании не смогла выиграть у этого колхоза(да простят меня амкаропоклонники).p.s.Стремно должно быть с таким составои и бюджетом плакаться,что колхозников обыграть не могут.Привет Манческу-плаческу.))
20:35 3 марта
Koreaiowa
Милуолл. Ты назвал за 25 лет чемпионата 6(!!!) команд играющих. Из них Ротор и Аланию уберем, ибо они играли и за чемпионство боролись. Итого 4 команды, которые за 25 лет были и не тянули время, и в нападение бежали, не считая "топов". Так что не могу понять, почему сейчас плач пошел, что время амкар тянул, если он всегда время тянет? Как, мы сейчас выяснили, и другие 30 команд , что были за эти годы в высшем дивизионе страны
20:24 3 марта
Pablo_75
А я согласен с Миллуоллом. В других чемпах даже аутсайдеры не играют в НАСТОЛЬКО медленный и закрытый футбол. В нашей лиге можно по сути смотреть только матчи межу первыми пятью-шестью командами.
20:23 3 марта
0range_
Millwall82 20:04 Да кто ж спорит-то?) Немного в сторону от темы уводишь - нам, болельщикам, нужен атакующий яркий футбол с отличным результатом! ну глупо не согласиться. И Веретенникова помню, и Каряку, и Даду с Зазой...там россыпь была талантов - просто праздник почти в каждой игре... сейчас все намного прагматичнее, если не заметил...Аланчик с Уралом седня 1 раз накрутил 3х (ну красиво! правда) - а во 2 раз - потеря и контра опасная...так у него в подстраховке сборная защитников России (пусть и возрастная уже)...самодеятельность наказуема...вот и бздят все...лишний раз пас вперед не дают - сам сегодня видел...одни поперечины и дефам. Не интересно смотреть на "взлом" - но это не запрещено. Было, есть и будет. А на голландцев не смотри - там комбинат по производству питомцев в сильные чемпы...трудно продавать статичных)
20:22 3 марта
Millwall82
И все бы изменилось если бы судили как в Англии, а не свистели каждый игровой стык, это на руку тем командам кто в футбол даже не пытается играть. 38 нарушений правил за 99 минут. пздц.
20:10 3 марта
Антиконь.
Во всём виноваты бакланы, и только они!!!
20:09 3 марта
Millwall82
0range_, была такая команда как Ротор или например КС начала века, и сами играли и другим давали играть, Алания середины 90х, Черноморец, Локомотив НН, Текстильщик, но не было у них затяжек времени, не было желания сбить темп, валяние по 5 минут из-за любого контакта и 11 игроков в штрафной. P.S.: для кого-то футбол это игра зрелище, для кого-то результат. И неправда лютая, что игры забываются, а результат остается, яркие игры навсегда запоминаются. Будь то Ливерпуль-Милан, Россия- Голландия или Зенит-Спартак или Спартак-Зенит.
20:04 3 марта
0range_
Millwall82 19:37...Га_но-вопрос) Оцени трансферную стоимость команд, "играющих", по твоему мнению в футбол, и "не играющих". Вопросы отвалятся. Во главе угла - результат. И каждая команда пляшет исходя из этого, используя те возможности, что есть. Никто добровольно не станет играть в закрытый футбол, обладая прекрасным для уровня РФПЛ линией полузащиты или атаки - все максимально используют в тактике сильнейшие стороны имеющихся футболистов - это не секрет. Воспринимаю твои доводы как досаду от потерянных Зенитом очков, уж извини..
19:51 3 марта
SpaMan
Горааа-ааа-ад над вооо-ооольнааа-ааай Невой....
19:51 3 марта
Док_
КГИ ===== Все верно, вот только питерским полупьяным клоунам, свихнувшимся от халявных бабосов, это объяснять бесполезно! Игры поставленной нет (от слова вообще), пол момента за игру и парят мозги про эстетскую игру.
19:51 3 марта
0range_
Millwall82 19:35...На отмененный матч Кс-Спартак - порядка 10к...И это уровень кубка..Учитывать нужно и погодные условия - условно, март и май покажут разную стату
19:42 3 марта
Millwall82
Еще раз повторю, РФПЛ самая закрытая лига Европы, в футбол тут лишь несколько команд пытаются играть. Все остальное это антифутбол. Моуриньо, по сравнению с местными тренерами просто "гений открытого футбола".
19:37 3 марта
Бу-га-га!
Клоуны. Ещё хватает наглости скулить, что им Амкар ковровые дорожки к "раме" не выстелил.)))
19:37 3 марта
Комс
Этот матч действительно стоило показывать в шести странах?
19:36 3 марта
Millwall82
0range_, по 2-3 тысячи? Иногда по 700 человек.
19:35 3 марта
0range_
Millwall82 19:27.... не поверишь, ходят) и болеют) и есть не только черное и белое, а и масса оттенков) Амкар сработал от оппонента -схема дала результат, Зенит злой-потерял очки) Это проблема Амкара?) Ну у вас Фурсенко пусть тогда законодательно претворит ваши мечты игры с шашками наголо, тогда и будет повод обижаться)
19:33 3 марта