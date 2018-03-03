"Зенит" вдевятером сыграл вничью с "Амкаром"

"Зенит" и "Амкар" не открыли счет в матче 21-го тура чемпионата России - 0:0.

Хозяева с 67-й минуты играли в меньшинстве - за две желтых карточки был удален Александр Ерохин, а уже в добавленное время они остались вдевятером - вторую желтую получил Доменико Кришито.

Гости также заканчивали встречу в меньшинстве после удаления за две желтых карточки Николая Зайцева.

В составе сине-бело-голубых дебютировали Магомед Оздоев и Антон Заболотный.

Эта встреча стала дебютной для Вадима Евсеева во главе пермской команды - он исполняет обязанности главного тренера после ухода Гаджи Гаджиева.

В концовке матча фанаты "Зенита" бросили на поле файер, который упал у ворота "Амкара".

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21-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Амкар" (Пермь) - 0:0

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Оздоев (Ригони, 53. Мевля, 90+7), Паредес, Кузяев, Дриусси (Заболотный, 65), Кокорин.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Белоруков, Зайцев, Занев, Эззатоллахи, Гащенков, Рязанцев (Идову, 65), Форбс (Огуде, 75), Оланаре (Бодул, 77).

Предупреждения: Ерохин, 7. Зайцев, 23. Гащенков, 26. Заболотный, 72. Кришито, 78. Эззатоллахи, 83. Нигматуллин, 90+2. Паредес, 90+3. Милькович, 90+5.

Удаления: Ерохин, 67. Кришито, 90+4. Зайцев, 90+6.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

3 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

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