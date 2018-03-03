18:27 3 марта | Футбол — РФПЛ

"Зенит" вдевятером сыграл вничью с "Амкаром"

Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Амкар" - 0:0. 67-я минута. Удаление Александра ЕРОХИНА (№ 21). Фото ФК "Зенит", twitter.com/zenit_spb
Сегодня. Санкт-Петербург. "Зенит" - "Амкар" - 0:0. 67-я минута. Удаление Александра ЕРОХИНА (№ 21). Фото ФК "Зенит", twitter.com/zenit_spb
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"Зенит" и "Амкар" не открыли счет в матче 21-го тура чемпионата России - 0:0.

Хозяева с 67-й минуты играли в меньшинстве - за две желтых карточки был удален Александр Ерохин, а уже в добавленное время они остались вдевятером - вторую желтую получил Доменико Кришито.

Гости также заканчивали встречу в меньшинстве после удаления за две желтых карточки Николая Зайцева.

В составе сине-бело-голубых дебютировали Магомед Оздоев и Антон Заболотный.

Эта встреча стала дебютной для Вадима Евсеева во главе пермской команды - он исполняет обязанности главного тренера после ухода Гаджи Гаджиева.

В концовке матча фанаты "Зенита" бросили на поле файер, который упал у ворота "Амкара".

Чемпионат России

Премьер-лига

21-й тур

"Зенит" (Санкт-Петербург) - "Амкар" (Пермь) - 0:0

"Зенит": Лунев, Смольников, Иванович, Маммана, Кришито, Ерохин, Оздоев (Ригони, 53. Мевля, 90+7), Паредес, Кузяев, Дриусси (Заболотный, 65), Кокорин.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Белоруков, Зайцев, Занев, Эззатоллахи, Гащенков, Рязанцев (Идову, 65), Форбс (Огуде, 75), Оланаре (Бодул, 77).

Предупреждения: Ерохин, 7. Зайцев, 23. Гащенков, 26. Заболотный, 72. Кришито, 78. Эззатоллахи, 83. Нигматуллин, 90+2. Паредес, 90+3. Милькович, 90+5.

Удаления: Ерохин, 67. Кришито, 90+4. Зайцев, 90+6.

Судьи: СЕЛЬДЯКОВ (Балашиха). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

3 марта. Санкт-Петербург. Стадион "Санкт-Петербург".

Турнирная таблица и календарь чемпионата России

Зенит - Амкар

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (154)
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0range_

Pablo_75 22:26... В 5 мало уже кто играет сейчас...

23:12 3 марта

Pablo_75

Опять согласен с Миллуоллом. Какой фантастический был Нальчик. "ЦСКА неуютно - таблице его догоняют сразу два Спартака"))) Какие были Крылья. И таки да, это видно даже по тактическим схемам - лет 15 назад кто играл в пять защитников и два "чистых" опорника? А теперь - повсеместно. Не спорьте против правды, господа...

22:26 3 марта

Док_

Adios Amigos R... ===== не, нижний тотал рулит. Осталось пенальти в неаполе)). А так питерские алкаши-**баны умиляют, вообще ни одного дружащего с головенкой не осталось. Виноваты во всем судьи, соперники и поросята)).

21:33 3 марта

0range_

Millwall82 21:04 Эт ты еще на знаменитом КС-АЗ Алкмар не был... 36К.. стадик гудит, яблоку упасть некуда... и тут Антоша в добавленное 5-3 делает...жутть...мы плакали и смеялись)... это как у Рубина с Барсой 2-1... в эти моменты истории настолько велико осознание Победы! не передать словами)

21:13 3 марта

Millwall82

Метталлурге*...чет буквы уже поехали) пойду я.

21:06 3 марта

Millwall82

0range_, мне в тех КС Короман нравился, ну и Аня конечно) хорошо что в Динамо не ушел, Андрюха как и Измайлов, испортили карьеру Португалией, чемпионатом в смысле. Ну и Ткаченко, жулик еще тот, главная причина развала КС, наравне с губером вашим. А так прекрасно помню, как в 2003 году с вами же, распивал водяру на "Метталурге", стадион был битком.

21:04 3 марта

Millwall82

Но повторюсь, главная причина это игра Зенита, ужасная, Зенит не умеет атаковать позиционно, вообще. Странную вещь скажу, но с немцами будет проще чем с Амкаром.

20:57 3 марта

Millwall82

Конте и Симеоне вот создатели этой говно-схемы. В 5 защитников и 3 опорника. Прост там исполнители другие. Другого уровня. Симеоне еще и пвезло чт в Ла Лиге вообще все команды играют в атаку.

20:53 3 марта

0range_

Millwall82 20:44...Искуситель) не прогнусь! Не выиграли вы по делу) ...А спартачам?) на 9 мая? божественно...))) с 42- 45... чума...

20:53 3 марта

Millwall82

0range, да уж, а я никогда не забуду его гол в 2004 году Зениту с 35 метров.

20:44 3 марта

Millwall82

Тенденций в 3 центральных защитника возникли лишь ведь недавно. Конте сволочь.

20:40 3 марта

Adios Amigos R...

Док_ КГИ ===== Все верно, вот только питерским полупьяным клоунам, свихнувшимся от халявных бабосов, это объяснять бесполезно! Игры поставленной нет (от слова вообще), пол момента за игру и парят мозги про эстетскую игру. 19:51 ========================== Доктор зол:%))

20:39 3 марта

Millwall82

Да полно примеров, Оренбург, Томь (при Непомнящем), Сатурн, Факел Ворнеж (хотя с натяжкой), Спартак Нальчик Красножана,Ростов Божевича и Ростельмаш Андреева, Москва та же. Футбол в последние 7 сезонов 6-7 сильно изменился, не в сторону атаки. Наверное все же влияние Курбана.

20:38 3 марта

0range_

Pablo_75 20:23 Дело вкуса...Не смотри, уважаемый.. Перефразируя известное изречение - каждый народ имеет тот футбол, которого он заслуживает

20:37 3 марта

гаттузо туп

Pablo_75///Уважаемый,не надо"мух и котлеты" в одну тарелку класть.Если бы мы тут просто обсуждали стили игры и т.д.-это была бы одна песня.А Милка 82 ставит стиль"Амкара" ему в упрек,ток потому,что его любимая зинаида проявив полнейшую импотенцию в созидании не смогла выиграть у этого колхоза(да простят меня амкаропоклонники).p.s.Стремно должно быть с таким составои и бюджетом плакаться,что колхозников обыграть не могут.Привет Манческу-плаческу.))

20:35 3 марта

Koreaiowa

Милуолл. Ты назвал за 25 лет чемпионата 6(!!!) команд играющих. Из них Ротор и Аланию уберем, ибо они играли и за чемпионство боролись. Итого 4 команды, которые за 25 лет были и не тянули время, и в нападение бежали, не считая "топов". Так что не могу понять, почему сейчас плач пошел, что время амкар тянул, если он всегда время тянет? Как, мы сейчас выяснили, и другие 30 команд , что были за эти годы в высшем дивизионе страны

20:24 3 марта

Pablo_75

А я согласен с Миллуоллом. В других чемпах даже аутсайдеры не играют в НАСТОЛЬКО медленный и закрытый футбол. В нашей лиге можно по сути смотреть только матчи межу первыми пятью-шестью командами.

20:23 3 марта

0range_

Millwall82 20:04 Да кто ж спорит-то?) Немного в сторону от темы уводишь - нам, болельщикам, нужен атакующий яркий футбол с отличным результатом! ну глупо не согласиться. И Веретенникова помню, и Каряку, и Даду с Зазой...там россыпь была талантов - просто праздник почти в каждой игре... сейчас все намного прагматичнее, если не заметил...Аланчик с Уралом седня 1 раз накрутил 3х (ну красиво! правда) - а во 2 раз - потеря и контра опасная...так у него в подстраховке сборная защитников России (пусть и возрастная уже)...самодеятельность наказуема...вот и бздят все...лишний раз пас вперед не дают - сам сегодня видел...одни поперечины и дефам. Не интересно смотреть на "взлом" - но это не запрещено. Было, есть и будет. А на голландцев не смотри - там комбинат по производству питомцев в сильные чемпы...трудно продавать статичных)

20:22 3 марта

Millwall82

И все бы изменилось если бы судили как в Англии, а не свистели каждый игровой стык, это на руку тем командам кто в футбол даже не пытается играть. 38 нарушений правил за 99 минут. пздц.

20:10 3 марта

Антиконь.

Во всём виноваты бакланы, и только они!!!

20:09 3 марта

Millwall82

0range_, была такая команда как Ротор или например КС начала века, и сами играли и другим давали играть, Алания середины 90х, Черноморец, Локомотив НН, Текстильщик, но не было у них затяжек времени, не было желания сбить темп, валяние по 5 минут из-за любого контакта и 11 игроков в штрафной. P.S.: для кого-то футбол это игра зрелище, для кого-то результат. И неправда лютая, что игры забываются, а результат остается, яркие игры навсегда запоминаются. Будь то Ливерпуль-Милан, Россия- Голландия или Зенит-Спартак или Спартак-Зенит.

20:04 3 марта

0range_

Millwall82 19:37...Га_но-вопрос) Оцени трансферную стоимость команд, "играющих", по твоему мнению в футбол, и "не играющих". Вопросы отвалятся. Во главе угла - результат. И каждая команда пляшет исходя из этого, используя те возможности, что есть. Никто добровольно не станет играть в закрытый футбол, обладая прекрасным для уровня РФПЛ линией полузащиты или атаки - все максимально используют в тактике сильнейшие стороны имеющихся футболистов - это не секрет. Воспринимаю твои доводы как досаду от потерянных Зенитом очков, уж извини..

19:51 3 марта

SpaMan

Горааа-ааа-ад над вооо-ооольнааа-ааай Невой....

19:51 3 марта

Док_

КГИ ===== Все верно, вот только питерским полупьяным клоунам, свихнувшимся от халявных бабосов, это объяснять бесполезно! Игры поставленной нет (от слова вообще), пол момента за игру и парят мозги про эстетскую игру.

19:51 3 марта

0range_

Millwall82 19:35...На отмененный матч Кс-Спартак - порядка 10к...И это уровень кубка..Учитывать нужно и погодные условия - условно, март и май покажут разную стату

19:42 3 марта

Millwall82

Еще раз повторю, РФПЛ самая закрытая лига Европы, в футбол тут лишь несколько команд пытаются играть. Все остальное это антифутбол. Моуриньо, по сравнению с местными тренерами просто "гений открытого футбола".

19:37 3 марта

Бу-га-га!

Клоуны. Ещё хватает наглости скулить, что им Амкар ковровые дорожки к "раме" не выстелил.)))

19:37 3 марта

Комс

Этот матч действительно стоило показывать в шести странах?

19:36 3 марта

Millwall82

0range_, по 2-3 тысячи? Иногда по 700 человек.

19:35 3 марта

0range_

Millwall82 19:27.... не поверишь, ходят) и болеют) и есть не только черное и белое, а и масса оттенков) Амкар сработал от оппонента -схема дала результат, Зенит злой-потерял очки) Это проблема Амкара?) Ну у вас Фурсенко пусть тогда законодательно претворит ваши мечты игры с шашками наголо, тогда и будет повод обижаться)

19:33 3 марта

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