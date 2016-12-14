00:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Зенит" может обменять Шатова на Крицюка

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По информации "СЭ", вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк может пополнить состав "Зенита". При этом возможен вариант, при котором из петербуржского клуба в краснодарский отправиться полузащитник Олег Шатов. Поскольку хавбек стоит дороже, то, если сделка осуществится, южанам предстоит доплатить.

Вот как вероятность подобного развития событий прокомментировал агент голкипера Александр Толстиков:

– Сложная рокировка, – сказал он. – И Крицюк, и Шатов на контрактах в своих клубах. Если и там, и там примут решение, наверное, что-то возможно обсуждать. Но пока ничего об этом не знаю.

Вратарь "Зенита": будет ли обмен Шатова на Крицюка?

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Enich

что за бред?

00:49

Солист Мак

Один вопрос: зачем Краснодару еще один полузащитник??? У них проблемы в защите и могут возникнуть в нападении, если уйдет Смолов.

00:43

old grumbler

Очередные сплетни Московских репортеров...

00:30

Реалист!

И зачем Зениту Крицюк? А по Шатову - это в очередной раз нездоровые цыганские амбиции. Что-то Олег видно на цыгана не так посмотрел.

00:27

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