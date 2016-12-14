"Зенит" может обменять Шатова на Крицюка

По информации "СЭ", вратарь "Краснодара" Станислав Крицюк может пополнить состав "Зенита". При этом возможен вариант, при котором из петербуржского клуба в краснодарский отправиться полузащитник Олег Шатов. Поскольку хавбек стоит дороже, то, если сделка осуществится, южанам предстоит доплатить.
Вот как вероятность подобного развития событий прокомментировал агент голкипера Александр Толстиков:
– Сложная рокировка, – сказал он. – И Крицюк, и Шатов на контрактах в своих клубах. Если и там, и там примут решение, наверное, что-то возможно обсуждать. Но пока ничего об этом не знаю.
Enich
что за бред?
00:49
Солист Мак
Один вопрос: зачем Краснодару еще один полузащитник??? У них проблемы в защите и могут возникнуть в нападении, если уйдет Смолов.
00:43
old grumbler
Очередные сплетни Московских репортеров...
00:30
Реалист!
И зачем Зениту Крицюк? А по Шатову - это в очередной раз нездоровые цыганские амбиции. Что-то Олег видно на цыгана не так посмотрел.
00:27