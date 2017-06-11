"Зенит" готов заплатить 10-12 миллионов евро за защитника "Ромы"?

Защитник "Ромы" Федерико Фасио находится в сфере интересов "Зенита". Согласно Insideroma.com, питерцы готовы заплатить за аргентинца 10-12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что другой защитник римлян Костас Манолас отказался переходить в команду из Санкт-Петербурга. Кроме того, вариант с трансфером в "Зенит" отверг нападающий "волков" Эдин Джеко.
Напомним, что 1 июня "Зенит" возглавил экс-главный тренер "Интера" и "Манчестер Сити" Роберто Манчини.
shpasic
когда-то за Севилью неплохо играл, но 10 миллионов за 30-летнего дылду - перебор)
10:48
MrSmith1982
Самое то для Зенита. И зарплату ему сделать лямов 10 Евро в ГОД. Как раз КАДР под ЛЕ.
10:38