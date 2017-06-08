22:14 | ФУТБОЛ — Трансферы

Манолас отказался от перехода в "Зенит"

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Защитник "Ромы" Костас Манолас отказался переходить в "Зенит", сообщает Repubblica. Напомним, что недавно команду возглавил итальянский специалист Роберто Манчини.

Петербургский клуб отправлял запрос "Роме" о трансфере футболиста, однако сам игрок отказался от предложения. Ожидается, что в ближайшее время 25-летний грек перейдет в "Интер" вместе с экс-наставником "Ромы" Лучано Спаллетти. Сумма трансфера может составить порядка 30 миллионов евро.

Манолас играет за "Рому" с 2014 года, а в минувшем сезоне провел 45 матчей в клубных турнирах и отметился двумя результативными передачами. Всего за клуб на его счету 131 матч, 2 гола и 5 передач.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Platinum1991

Зря отказался! В Зените отличные условия для выступления за команду! 30 лимонов он явно НЕ СТОИТ и Зенит от этого не проиграл, а только сэкономил. Уж слишком задрали тренсферы игроков НЕЧЕСТНЫЕ на руку агенты и спекулянты от футбола. Даже Роналду на 100 миллионов не играет, а Манолас и подавно. Все хотят УРВАТЬ, ХАПАНУТЬ и, под трансферный ШУМОК, нагреть на игроке бешеные деньги, которых он НЕ СТОИТ!!!

22:47

баламошка

Красава), послал мешков в европу.

22:43

Denissimo

Tribunal Z ну главное, ты не расстроился )

22:29

Tribunal Z

Ещё не хватало чтобы мы каких то греков брали за такие суммы! Я не знаю ни одного очень хорошего игрока грека, сильные, но не лучше наших лучших футболистов и слава богу что хоть игрок отказался, а не то что у руководства Зенита хватило бы ума его купить

22:26