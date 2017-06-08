Манолас отказался от перехода в "Зенит"

Защитник "Ромы" Костас Манолас отказался переходить в "Зенит", сообщает Repubblica. Напомним, что недавно команду возглавил итальянский специалист Роберто Манчини.

Петербургский клуб отправлял запрос "Роме" о трансфере футболиста, однако сам игрок отказался от предложения. Ожидается, что в ближайшее время 25-летний грек перейдет в "Интер" вместе с экс-наставником "Ромы" Лучано Спаллетти. Сумма трансфера может составить порядка 30 миллионов евро.

Манолас играет за "Рому" с 2014 года, а в минувшем сезоне провел 45 матчей в клубных турнирах и отметился двумя результативными передачами. Всего за клуб на его счету 131 матч, 2 гола и 5 передач.