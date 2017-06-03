СМИ: Джеко отказался от перехода в "Зенит"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко намерен остаться в римском клубе, утверждает La Gazzetta dello Sport. Ранее в СМИ появилась информация, что новый наставник "Зенита" Роберто Манчини хочет пригласить в питерский клуб боснийского форварда, который играл у него в "Манчестер Сити".
В минувшем сезоне босниец забил 39 мячей в 51 матче во всех турнирах. В серии A он с 29 голами стал лучшим бомбардиром турнира. Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг интерес клуба к Джеко.
СашаРичагин
Это неполная информация. Насколько мне известно, Месси и Роналду также отказались от перехода в "Зенит". Пока, по крайней мере.
21:23
зенит-супер-чемпион
завидуйте великому ЗЕНИТУ молча, нищеброды-мкадыши.
21:18
Neuturungal
У бомжей лярдов чтобы ими разбрасываться просто нет. Бюджет Зенита (185 млн евро) по европейским меркам довольно скромный, гораздо меньше чем у другой газовой команды Шальке. Под Манчини Газпром согласен увеличить бюджет Зенита до 220 млн евро, но не более того. Миллер может и рад бы дать Манчини еще, но ФФП не позволяет. Именно поэтому звезды в Зенит и не поедут. За 10-20 млн евро сейчас можно купить только средних игроков или перспективную молодежь на вырост.
21:11
баламошка
Gogy Не звали и отказался. Это мне напоминает: не знал и забыл. А комменты олигофренов забавны./////////////Обиделось что ли на правду, чучело немытое?)
21:10
waleriy
Никто не хочет становиться бомжом. Или их не устраивает такой тренер.
21:09
Gogy
Не звали и отказался. Это мне напоминает: не знал и забыл. А комменты олигофренов забавны.
21:09
баламошка
Бомжи в бессилии разбрасываются лярдами, но их никто не любит. Даже самые большие бабколюбы, вроде Халка и Кудряхи,свалили в Котай, там теперь еще лучше кормят)
21:03
akylak
Вряд ли кто из крутых игроков согласится сейчас переходить к бомжатне, без ЛЧ, даже вонючий, денежный мешок не в силах будет заполучить себе таких игроков.
20:52