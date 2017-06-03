СМИ: Джеко отказался от перехода в "Зенит"

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко намерен остаться в римском клубе, утверждает La Gazzetta dello Sport. Ранее в СМИ появилась информация, что новый наставник "Зенита" Роберто Манчини хочет пригласить в питерский клуб боснийского форварда, который играл у него в "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне босниец забил 39 мячей в 51 матче во всех турнирах. В серии A он с 29 голами стал лучшим бомбардиром турнира. Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания опроверг интерес клуба к Джеко.