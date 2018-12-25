Зе Луиш и его девушка. Просто посмотрите на это фото

Форвард "Спартака" Зе Луиш опубликовал новую фотографию в Инстаграме. На фото он вместе со своей девушкой Лесей.
Фотография сделана в Канкуне (Мексика). На фото футболист лежа поддерживает свою возлюбленную, а та находится в стойке вверх ногами.
- Когда твоя девушка что-то просит, ты просто не можешь сказать "нет", - написал нападающий в Инстаграме. - Еще хочу пожелать всем счастливого Рождества.
When ur girl ask u something u can’t just say no, 🤷🏿♂️😂😂😘😘❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️, also want to say to everyone, Merry Christmas 🎄🎁
Публикация от Zeluis (@zeluis_9) 24 Дек 2018 в 1:18 PST
Девушка футболиста "Спартака" Зе Луиша потрясающе красива! Посмотрите, что она вытворяет
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