Зе Луиш и его девушка. Просто посмотрите на это фото

Форвард "Спартака" Зе Луиш опубликовал новую фотографию в Инстаграме. На фото он вместе со своей девушкой Лесей.

Фотография сделана в Канкуне (Мексика). На фото футболист лежа поддерживает свою возлюбленную, а та находится в стойке вверх ногами.

- Когда твоя девушка что-то просит, ты просто не можешь сказать "нет", - написал нападающий в Инстаграме. - Еще хочу пожелать всем счастливого Рождества.

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