00:51 | Футбол — РПЛ

Зе Луиш и его девушка. Просто посмотрите на это фото

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 Форвард "Спартака"  Зе Луиш опубликовал новую фотографию в Инстаграме. На фото он вместе со своей девушкой Лесей.

 Фотография сделана в Канкуне (Мексика). На фото футболист лежа поддерживает свою возлюбленную, а та находится в стойке вверх ногами.

 - Когда твоя девушка что-то просит, ты просто не можешь сказать "нет", - написал нападающий в Инстаграме. - Еще хочу пожелать всем счастливого Рождества.

 

Девушка футболиста "Спартака" Зе Луиша потрясающе красива! Посмотрите, что она вытворяет

 

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/zeluis_9/

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