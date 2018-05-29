Защитник "Спартака" Зепатта отказался выступать за сборную России

Камерунский защитник молодежки "Спартака" Одри Йола Зепатта отказался выступать за юношескую сборную России. 19-летний игрок рассчитывает играть за команду Камеруна.
- Моя первая цель - пробиться в первую команду "Спартака". Вторая - защищать свою страну, - цитирует Journal du Cameroun Зепатту. - Мне предлагали российские спортивные функционеры играть за юношеские сборные, но я вежливо отклонил это предложение.
Я поддерживаю контакт с главным тренером молодежной сборной Камеруна Усману Кристофером. Если бы не травма, то я был бы в команде. Родители воспитали меня патриотом свой страны.
Зепатта перешел в "Спартак" в февраля прошлого года из клуба "Юниверсал Старс". В минувшем сезоне игрок провел за красно-белых в турнире молодежных команд 10 матчей. 10 марта он получил травму и с тех пор не выходил на поле.
Levbereg
Millwall82 Так скоро все воспитанники Спартака будут выглядеть))) Мечта Романцева))) и не приводите пример Брайана Идову, тот родился в Петербурге и всю жизнь прожил в России. Русский негр, а не пойманный в пустыне Калахари))) 19:44_________________________________Я не болельщик СМ, но сколько главных тренеров премьер Лиги России являются его воспитанниками? Об этом он не мечтал?
20:16
Jean4
"Мне предлагали из руководства российского спорта играть за юношеские сборные" Хотелось бы знать кто эти люди? Вредители, по другому их назвать не могу.
20:05
ДжЫмкО
Да уговорят, защитник же, с защитниками дефицит)
19:59
Don
Миллуольчик, а как выглядят воспитанники Зенита, не Смены, а Зенита, как пустышки, никому не нужные, да?)))
19:57
Millwall82
Так скоро все воспитанники Спартака будут выглядеть))) Мечта Романцева))) и не приводите пример Брайана Идову, тот родился в Петербурге и всю жизнь прожил в России. Русский негр, а не пойманный в пустыне Калахари)))
19:44