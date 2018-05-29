Защитник "Спартака" Зепатта отказался выступать за сборную России

Камерунский защитник молодежки "Спартака" Одри Йола Зепатта отказался выступать за юношескую сборную России. 19-летний игрок рассчитывает играть за команду Камеруна.

- Моя первая цель - пробиться в первую команду "Спартака". Вторая - защищать свою страну, - цитирует Journal du Cameroun Зепатту. - Мне предлагали российские спортивные функционеры играть за юношеские сборные, но я вежливо отклонил это предложение.



Я поддерживаю контакт с главным тренером молодежной сборной Камеруна Усману Кристофером. Если бы не травма, то я был бы в команде. Родители воспитали меня патриотом свой страны.



Зепатта перешел в "Спартак" в февраля прошлого года из клуба "Юниверсал Старс". В минувшем сезоне игрок провел за красно-белых в турнире молодежных команд 10 матчей. 10 марта он получил травму и с тех пор не выходил на поле.