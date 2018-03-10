Три игрока молодежки "Спартака" получили травмы в первом тайме матча со "СКА-Хабаровск"

Защитник "Спартака" Одри Йола Зепатта и полузащитники команды Солтмурад Бакаев и Петр Володкин получили травмы в игре 22-го тура молодежного первенства премьер-лиги со "СКА-Хабаровск". Все трое были заменены по ходу первого тайма.

После первой половины встречи счет 1:0 в пользу красно-белых. Игра проходит в Москве.