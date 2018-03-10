15:11 | Футбол — РФПЛ

Три игрока молодежки "Спартака" получили травмы в первом тайме матча со "СКА-Хабаровск"

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Защитник "Спартака" Одри Йола Зепатта и полузащитники команды Солтмурад Бакаев и Петр Володкин получили травмы в игре 22-го тура молодежного первенства премьер-лиги со "СКА-Хабаровск". Все трое были заменены по ходу первого тайма.

После первой половины встречи счет 1:0 в пользу красно-белых. Игра проходит в Москве.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Kot, kotoryi

нда. не нравится он мне, этот Дурбано

15:32

Островзаячий

Видимо Д,урбино подключили к тренировкам молодёжи. Теперь он там ставит свои эксперименты по системе горнолыжного спорта.

15:28

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