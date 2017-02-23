"Спартак" объявил о переходе 18-летнего защитника из Камеруна

Защитник клуба "Юниверсал Старс" Одри Йола Зепатта перешел в "Спартак", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки с 18-летним камерунцем не сообщаются.

Футболист, рост которого 193 см, а вес – 86 кг, выступал за предыдущий клуб с 2014 года.

Ранее лидеры чемпионата России объявили о приобретении у "Занако" форварда Джуниора Фэшна Сакалы, а также нападающего "Порту" Идриса Самбу.