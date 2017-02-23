"Спартак" объявил о переходе 18-летнего защитника из Камеруна

Защитник клуба "Юниверсал Старс" Одри Йола Зепатта перешел в "Спартак", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки с 18-летним камерунцем не сообщаются.
Футболист, рост которого 193 см, а вес – 86 кг, выступал за предыдущий клуб с 2014 года.
Ранее лидеры чемпионата России объявили о приобретении у "Занако" форварда Джуниора Фэшна Сакалы, а также нападающего "Порту" Идриса Самбу.
ФК "Спартак-Москва" подписал контракт с 18-летним защитником "Юниверсал Старс" (Камерун) Одри Йолой Зепаттой: https://t.co/75TEFcMbdG pic.twitter.com/6mQmCOtgM0– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 23 февраля 2017 г.
VentoR
PitersS, ментальность считать деньги в чужом кошельке и ждать, что Большой Дядя тебя вырастит, обучит и укажет твоё место в жизни? Эту ментальность не задушишь, не убьёшь!
20:25
Mundial
какие же вы тут тупые. читать противно!
20:20
П_о_в_а_р
Такой молодой, а начнёт европейскую карьеру с чемпионства в России. Повезло парню.
20:18
PitersS
Нам могут втюхивать демократию, толерантность, свободу, народность, патриотизм и всякое такое, чем нам мозги пудрят, но при 150млн. своих, которых надо растить, обучать, помогать найти свое место в общей жизни, мы везем ото всюду не близких нам по духу людей, лежалый товар, идеи, разлагающие нашу ментальность и все за деньги у нас же и страны умыкнутые. Весь народ разводят, как наперсточники лохов, и никто не может что-то поменять-ни власть, ни народ.
20:17
igorvasilevich
Бизнес хороший наверно Селюк их привез в Спартак, а в реале все низкого качества в наших футбольных школах лучше по качеству игроки. Чалов, Головин лучше их.
20:09
VentoR
Эк как у бледноголубых подгорает! -_-
20:05
suff1x
это называется бизнес. игрока покупают за копейки, доводят до рфпл, дальше его цена растет - потом продаем в зенит, вместо пенсионера ивановича, профит!
20:05
Mark Krass
Расскажите кто нить Каррере про лимит, а то он не знает))
20:00
serzheo
Хаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа, красно-черный спам - гари в аду
19:57
С.Мороз
Вопрос куда их набирают...лимит же не отменили?Свои то 18-19 летние играть по арендам будут...а тут легионеры....хотя может "Спартак" что-то знает о лимите?)))
19:55
LokoDemon
Больше негров - чище чемпионство))
19:54