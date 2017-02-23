19:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

"Спартак" объявил о переходе 18-летнего защитника из Камеруна

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Защитник клуба "Юниверсал Старс" Одри Йола Зепатта перешел в "Спартак", информирует клубная пресс-служба. Подробности сделки с 18-летним камерунцем не сообщаются.

Футболист, рост которого 193 см, а вес – 86 кг, выступал за предыдущий клуб с 2014 года.

Ранее лидеры чемпионата России объявили о приобретении у "Занако" форварда Джуниора Фэшна Сакалы, а также нападающего "Порту" Идриса Самбу.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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VentoR

PitersS, ментальность считать деньги в чужом кошельке и ждать, что Большой Дядя тебя вырастит, обучит и укажет твоё место в жизни? Эту ментальность не задушишь, не убьёшь!

20:25

Mundial

какие же вы тут тупые. читать противно!

20:20

П_о_в_а_р

Такой молодой, а начнёт европейскую карьеру с чемпионства в России. Повезло парню.

20:18

PitersS

Нам могут втюхивать демократию, толерантность, свободу, народность, патриотизм и всякое такое, чем нам мозги пудрят, но при 150млн. своих, которых надо растить, обучать, помогать найти свое место в общей жизни, мы везем ото всюду не близких нам по духу людей, лежалый товар, идеи, разлагающие нашу ментальность и все за деньги у нас же и страны умыкнутые. Весь народ разводят, как наперсточники лохов, и никто не может что-то поменять-ни власть, ни народ.

20:17

igorvasilevich

Бизнес хороший наверно Селюк их привез в Спартак, а в реале все низкого качества в наших футбольных школах лучше по качеству игроки. Чалов, Головин лучше их.

20:09

VentoR

Эк как у бледноголубых подгорает! -_-

20:05

suff1x

это называется бизнес. игрока покупают за копейки, доводят до рфпл, дальше его цена растет - потом продаем в зенит, вместо пенсионера ивановича, профит!

20:05

Mark Krass

Расскажите кто нить Каррере про лимит, а то он не знает))

20:00

serzheo

Хаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа, красно-черный спам - гари в аду

19:57

С.Мороз

Вопрос куда их набирают...лимит же не отменили?Свои то 18-19 летние играть по арендам будут...а тут легионеры....хотя может "Спартак" что-то знает о лимите?)))

19:55

LokoDemon

Больше негров - чище чемпионство))

19:54

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ