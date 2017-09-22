Защитник "Анжи" Мусалов прооперирован

Защитнику "Анжи" Магомеду Мусалову вчера была сделана операция. Футболист получил травму на одной из тренировок команды. У игрока диагностировали разрыв передней крестообразной связки.

– Мусалову было сделана магнитно-резонансная томография, – цитирует клубная пресс-служба главного врача "Анжи" Хаджимурада Хизроева. – К нашему сожалению, диагноз оказался неутешительным – у футболиста был выявлен разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава. А вчера в одной из немецких клиник была проведена операция. Все прошло хорошо.