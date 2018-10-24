Задержанный за рулем Тигиев был трезв, постановление о возбуждении в отношении него административного дела отменено

Результаты экспертизы, которая была инициирована полицией, показали, что в крови защитника "Крыльев Советов" Георгия Тигиева алкоголя не было.

- Проведенная по инициативе полиции экспертиза также не выявила в крови Тигиева наличия алкоголя, - приводит "РИА Новости" слова источника в правоохранительных органах.

В ГУМВД по региону также сообщили, что по результатам экспертизы у задержанного ранее водителя 1995 года рождения алкогольное опьянение отсутствовало, постановление о возбуждении в отношении него административного дела отменено.

23-летний Тигиев был остановлен сотрудниками 14-го октября ДПС по подозрению в управлении транспортным средством в нетрезвом состоянии. Согласно предварительному заключению, следов наркотических веществ в организме футболиста не обнаружено.