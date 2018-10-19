23:11 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Забить "Ростову" два не так легко"

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Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин после победы над "Ростовом" (2:1) в матче 11-го тура чемпионата России сказал, что этот результат дался его команде непросто. Для железнодорожников эта победа стала третьей подряд в премьер-лиге.

- Сложная, тяжелая игра, - сказал Семин. - Игроки проявили характер, постоянно пытались взломать оборону "Ростова", который очень хорошо защищается. Забить два "Ростову" не так легко.

Радует, что набрали три очка и приблизились к группе команд, которая занимает хорошие места. (Андрей Михайлов)

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Локомотив - Ростов

 

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http://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 11-й тур
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