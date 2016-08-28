19:13 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Юрий Семин: "В матче с Краснодаром" присутствует повышенный уровень ответственности"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед началом матча 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что не испытывает сентиментальных настроений. Специалист отметил, что команда хочет порадовать своих болельщиков победой.

- Какой сентиментализм? О нем не может быть и речи, когда предстоит матч с командой, которая демонстрирует интересную игру, - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - Хотим порадовать своих болельщиков. Но повышенный уровень ответственности присутствует.

Адаптация в команде? Я всех хорошо знаю, но внутреннее знакомство будет продолжаться.

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Platinum1991

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