Юрий Семин: "В матче с Краснодаром" присутствует повышенный уровень ответственности"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин перед началом матча 5-го тура чемпионата России с "Краснодаром" подчеркнул, что не испытывает сентиментальных настроений. Специалист отметил, что команда хочет порадовать своих болельщиков победой.

- Какой сентиментализм? О нем не может быть и речи, когда предстоит матч с командой, которая демонстрирует интересную игру, - сказал Семин в эфире телеканала "Наш футбол". - Хотим порадовать своих болельщиков. Но повышенный уровень ответственности присутствует.

Адаптация в команде? Я всех хорошо знаю, но внутреннее знакомство будет продолжаться.