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Юрий Семин: "Не хватает зеленого цвета на новой форме "Локомотива"


Главный тренер "Локомотива"  Юрий Семин признался, что ему нравится новая форма команды, однако на ней не хватает привычного зеленого цвета. Вчера железнодорожники представили форму на предстоящий сезон - она выполнена в красном, белом и фиолетовом цвете. 

- Очень душевно прошла встреча с болельщиками на родной РЖД Арене, было много улыбок и теплых слов, - написал Семин в Инстаграме. - Команда получила заслуженные медали и мы достойно поприветствовали наших новичков. Нравится мне и новая форма, хотя конечно не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус.

 

Очень душевно прошла встреча с болельщиками на родной РЖД Арене, было много улыбок и теплых слов. Команда получила заслуженные медали и мы достойно поприветствовали наших новичков. Нравится мне и новая форма, хотя конечно не хватает привычного зеленого, но это уже на мой личный вкус. Спасибо всем, кто пришел, и кто до этого ходил на матчи! Следующая встреча уже в пятницу, увидимся на Суперкубке!

Публикация от Юрий Семин (@seminup) 24 Июл 2018 в 7:10 PDT

"Локомотив" сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России 27 июля в Нижнем Новгороде.

Локомотив М - ЦСКА

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Материалы сюжета: Суперкубок России-2018. "Локомотив" – ЦСКА