Юрий Семин: "На "Локомотив" давила бесконечная критика"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в интервью "СЭ" отметил, что перед игрой с ЦСКА на его команду давили психологические проблемы. В матче 11-го тура премьер-лиги железнодорожники победили армейцев со счетом 1:0 благодаря голу Майкона.

– Продолжительное отсутствие побед "Локомотива" над ЦСКА не давило на команду психологически?

– Давило, как и положение в турнирной таблице. Давила и бесконечная критика, даже после победы над ЦСКА появились отдельные острые высказывания по нашему адресу. Прекрасно понимаем цели группы людей, поставивших нас под огонь критики. Хотя можно было бы при оценке игры идти от хорошего, например, от того, как надежно команда сыграла в обороне. Тем не менее, и критикам спасибо, но только мы сами видим правильное направление своей игры, понимаем, каким путем нам двигаться дальше. И в своих делах, в том числе и клубных, разберемся сами, без чужой помощи. (Павел АЛЕШИН)