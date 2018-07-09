Юрий Семин: "Локомотив" планирует провести три контрольных матча на сборе в Австрии"

"Локомотив" планирует провести три товарищеских матча на втором предсезонном сборе в Австрии. По словам главного тренера команды Юрия Семина, пока железнодорожники тренируются в усеченном составе.

"Локомотив" продолжает подготовку к сезону на сборе, который должен продлиться до 22 июля. В расположении команды находятся 20 футболистов.

– Ждем и игроков сборной, и новых игроков. Пока тренируемся в усеченном составе. Условия в Австрии хорошие. Планируем провести три контрольных матча – 13, 17 и 21 июля, – цитирует Семина официальный сайт "Локо". – В первом матче посмотрим молодых. Сборникам, даже если они подъедут к этому времени, сразу играть нельзя. Основная проблема в том, что все в разном физическом состоянии. Главная задача – подвести футболистов к матчу за Суперкубок России 27 июля.