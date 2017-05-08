Юрий Семин: "Локомотив" отдал много сил в финале Кубка"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 27-го тура чемпионата России против "Анжи" (0:0) отметил, что во втором тайме у команды не хватало сил. Специалист посетовал на усталость после победы над "Уралом" (2:0) в финале Кубка России.
– Закономерная ничья, – цитирует клубная пресс-служба Семина. – В первом тайме мы были получше, во втором – "Анжи". Заметно, что на вторую половину сил нам не хватило. Замены не добавили движения. Во втором тайме "Анжи" завладел преимуществом, делал много длинных передач, а мы не смогли уложить мяч вниз. Конечно, в финале Кубка России отдали много сил и эмоций. После больших матчей сложно сразу показать хороший футбол.
– Многие ждали в составе молодых футболистов.
– Я не сторонник того, чтобы менять сразу половину состава. В этом матче вышел Михалик, который не играл в финале Кубка, с первых минут на поле был Фарфан. Кроме того, мы сделали три замены. Нельзя же сразу поменять всех.
– Что говорили Майкону и Касаеву перед выходом на поле?
– Они должны были добавить движения, создавать остроту на флангах и оказывать давление на крайних защитников. У Касаева в одном из моментов получилось, хороший проход был и у Майкона.
Хряк
В 0-4 от конюшни вы много сил отдали.
20:32
sidnet78
и снова он ноет!
20:02
Flamenco
Говори честно: обмываем КУБОК до конца чемпионата и все поймут))
19:54