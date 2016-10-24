Юрий Семин: "Локомотив" не подстраивался под ЦСКА"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин отметил важный вклад защитника Ведрана Чорлуки в победу над ЦСКА (1:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Также он подчеркнул, что железнодорожники не обращали внимания на проблемы соперника с составом.

– Возвращение в строй Ведрана Чорлуки наверняка добавило вам и команде веры в успех?

– Конечно. Чорлука очень важный, высококвалифицированный игрок, главная фигура в обороне, капитан команды, очень правильно ведет игру тактически. Исходя из ростовых данных, мы должны были проигрывать воздух армейцам, но благодаря Чорлуке выровняли этот фактор.

– Создалось впечатление, что "Локомотиву" против играющего ЦСКА было легче, чем против сидевших в глухой обороне "Арсенала" и "Уфы". Так ли это?

– ЦСКА – чемпион, команда, которая создает давление на соперника, заставляет его играть по своим правилам, то есть сама ведет игру. К тому же армейцы очень сыгранны, маневры, открывания наработаны у них годами, стабильность – один из их важных козырей.

– Отсутствие в составе ЦСКА Алана Дзагоева и Романа Еременко облегчило задачу "Локомотива"?

– Дзагоев и Еременко – фигуры серьезные, для ЦСКА потери, но это не наш вопрос. Мы не подстраивались под ЦСКА, хотя много поработали над нивелированием сильных сторон соперника. Но при этом исходили из своих возможностей, своих достоинств, акцент делали на собственную игру, понимая, что матч против чемпиона должны провести лучше, чем любой предыдущий, явственнее продемонстрировать свои сильные стороны. (Павел АЛЕШИН)