Юрий Семин: "Гвозди в крышку гроба еще не забиты"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в матче 11-го тура чемпионата России над ЦСКА (1:0) поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу. Он отметил важность успеха железнодорожников, передает из Черкизова корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Впечатления очень хорошие и радостные, – сказал Семин. – Мы взяли 3 очка, выиграли у чемпиона. Выиграли после долгого перерыва. Это была целостная игра, я доволен. Баланс обороны и атаки. Статистику еще не смотрел, но и тут баланс, как мне кажется, равный. Все это вселило в нас уверенность, что гвозди в крышку гроба еще не забиты. Некоторые их уже забивали. Оказывается, "Локомотив" можно похвалить.

– В 2010 году вы говорили, что Майкон – будущее "Локо". Подтвердите это теперь после гола в ворота ЦСКА?

– Кстати, в 2010 году мы выиграли здесь этот же матч. А Майкон всегда был талантливым игроком. Великолепная скорость, хорошие данные. Селекционная служба в нем не ошиблась – он всегда приносил пользу. А три очка, которые он своим голом принес сегодня, очень важны.

– Как вам Миранчук?

– Миранчук должен больше брать на себя, больше проявлять инициативу. Больше угрожать воротам и бить, где бы он ни находился. Вот что я от него хочу. Но сегодня в целом он сыграл хорошо.