Юрий Семин: "Говорили, что у Кверквелии нет скорости. А он бежал и догонял Бэйла"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в чемпионате России дал интервью обозревателям "СЭ" Александру ЛЬВОВУ и Игорю РАБИНЕРУ. Наставник железнодорожников отметил, что приход в команду грузинского защитника Соломона Кверквелии был достаточно сложным.

- Еще одна примета - грузин в чемпионском составе?

- А как же! Царь Соломон - это серьезный грузин! Его приход был достаточно сложным. Отдельные специалисты - называть не буду - у нас посмотрели его на сборах и сказали: "У Соломона нет скорости". Я их спрашиваю: "А высмотрели матч Грузии с Уэльсом?". Где Кверквелия по дистанции бежал и догонял Бэйла. Мне стало с этими специалистами все ясно. Как можно так говорить о футболисте, увидев его во втором составе "Рубина", растренированным?

- В конце прошлого года вы поставили Кверквелию на первое место в опросе "СЭ", определявшем список лучших футболистов РФПЛ-2017.

- Вы сами сейчас поставите Кверквелию на первое место, даже не сомневаюсь. А сейчас мне из своей команды сложно кого-то выделить. Это была очень ровная и настоящая команда. А на первое место я бы поставил наших болельщиков.



В нынышнем сезоне 26-летний Кверквелия провел за "Локомотив" 40 матчей во всех турнирах и забил три гола.

Полностью интервью Юрия Семина – скоро в "СЭ"



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