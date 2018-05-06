Соломон Кверквелия: "Дай бог, "Локомотив" сыграет с тбилисским "Динамо" в полуфинале Лиги чемпионов"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия после победы над "Зенитом" в 29-м туре чемпионата России (1:0) признался, что является самым счастливым человеком в жизни. Красно-зеленые за тур до конца сезона стали чемпионами. Грузинский игрок надеется, что его команда дойдет до полуфинала Лиги чемпионов.

- Это кайф! Просто кайф! Я самый счастливый человек в жизни! - цитирует RT Кверквелия. - У нас в "Локомотиве" настоящий коллектив. Мы мужики и сделали свое дело! Юрий Павлович – просто лучший! Он великолепный тренер и замечательный человек! У нас впереди еще Лига чемпионов. Выиграть будет сложно, но в полуфинале будем. Дай бог, сыграем с тбилисским "Динамо".