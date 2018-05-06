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Соломон Кверквелия: "Дай бог, "Локомотив" сыграет с тбилисским "Динамо" в полуфинале Лиги чемпионов"

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Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия после победы над "Зенитом" в 29-м туре чемпионата России (1:0) признался, что является самым счастливым человеком в жизни. Красно-зеленые за тур до конца сезона стали чемпионами. Грузинский игрок надеется, что его команда дойдет до полуфинала Лиги чемпионов.

- Это кайф! Просто кайф! Я самый счастливый человек в жизни! - цитирует RT Кверквелия. - У нас в "Локомотиве" настоящий коллектив. Мы мужики и сделали свое дело! Юрий Павлович – просто лучший! Он великолепный тренер и замечательный человек! У нас впереди еще Лига чемпионов. Выиграть будет сложно, но в полуфинале будем. Дай бог, сыграем с тбилисским "Динамо".

Локомотив - Зенит

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/509752-kverkveliya-liga-chempionov

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

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Бен Ричардс

Самогон? Или разум не выдержал эмоций?

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Boleijj protiv

Уже белку словил?

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