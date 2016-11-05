Юрий Семин: "Голы Майкона придали "Локомотиву" больше уверенности"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после игры 13-го тура чемпионата России против "Анжи" (4:0) выразил радость в связи с достигнутым результатом. Специалист отметил влияние на ход матча первых двух мячей команды, которые были забиты в первые 5 минут игры.

– Когда выигрываешь – тогда говорят, что выполнили установку на 100 процентов, а когда проигрываешь – процентов нет, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семин. – Нам очень помогли два первых удачных гола, правда, забитые после хороших комбинацией, Майкон сыграл здорово. Эти голы придали нам больше уверенности, они помогли, но в остальное время шла равная борьба, у "Анжи" были голевые моменты.

Рады, что выполнили свою задачу, на перерыв на матчи сборных ушли с тремя очками. Надеемся, что травмированные игроки в ближайшее время восстановятся, а футболисты, которые уезжают в национальные команды, вернутся без повреждений.

Трансляция матча "Локомотив" - "Анжи"