Юрий Калитвинцев: "После пропущенного гола у игроков "Динамо" не было паники"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после победы над "Анжи" (3:1) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что после пропущенного гола у игроков не было паники. Он также добавил, что при такой погоде обеим командам было трудно.

– Хотел бы отметить характер наших ребят, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Калитвинцев. – Было очень тяжело, но для этого и существует характер. После пропущенного гола ни на поле, ни на скамейке не было паники. Удачно быстро забили гол, потом второй мяч. При такой погоде обеим командам было трудно. У нас были хорошие моменты, но мы их не использовали. А вот тот пенальти, который исполнил Панченко, это заслуга ребят.

Трансляция матча "Анжи" - "Динамо"