Юрий Белоус: "Геркус переиграл Бердыева в аппаратной борьбе"

Менеджер Юрий Белоус рассказал, почему Курбан Бердыев не подписал контракт с "Локомотивом". Белоус работал генеральным директором "Ростова" с июля 2011 по июнь 2012 года.

– Примерно понятно, почему от Бердыева отказался "Спартак". Из-за чего не получилось возглавить "Локомотив"?

– Тут, мне кажется, молодец Илья Геркус. В аппаратной борьбе он Курбана Бекиевича переиграл, – приводит "Бизнес Online" слова Белоуса. – Президент понял, что в случае прихода Бердыева, он будет возиться с болельщиками, считать, сколько пирожков продали. Заниматься чем угодно, но только не футбольным клубом, трансферами и другими важными вещами. Геркус пошел на абсолютно правильный шаг с возвращением Семина.

– То, что по итогам всех слухов Бердыев остался в "Ростове" на должности функционера – его победа?

– Я так не думаю, просто для него, как восточного человека, вернуться на одно и то же было бы, вроде как, не по понятиям. Он вернулся, но уже повыше. Но на самом деле, должности вице-президента в штате "Ростова" вообще нет.

– Но его же именно так объявили при возвращении.

– Да там массу кого объявляли. В клубе и должности президента не было никогда. Есть две управляющих должности: генеральный директор и председатель совета директоров.