Юрий Батуренко: "На последней тренировке Миранчук забил два таких гола"

Тренер "Локомотива" Юрий Батуренко после победы над "СКА-Хабаровск" в матче 4-го тура чемпионата России (1:0) заявил, что замены по ходу встречи были направлены на усиление атаки. Также он отметил, что в голе полузащитника Алексея Миранчука со штрафного нет ничего удивительного, так как он работает над "стандартами" на тренировках.

– Мы предполагали, что матч будет тяжелым, что хабаровчане закроются, - цитирует пресс-служба клуба Батуренко. - Но в первом тайме играли прагматично, осторожничали. Большое желание победить сковывает команду. Баринова заменили, потому что нужно было усиливать атаку. В этом матче фланги играли чуть хуже, было меньше подключений. С другой стороны, мы не пропустили, значит, защитники действовали хорошо. Я доволен, как сыграл Тарасов. Его замена также связана с тем, что нужно было прибавить в атакующих действиях. Коломейцев во втором тайме был очень полезен.

– Болельщики спрашивают, почему в нападении играет Фарфан, а не Галаджан.

– Фарфан и Галаджан – футболисты разного плана. Джефферсон – фланговый игрок, но имеет огромный опыт в качестве чистого форварда. На данный момент Фарфан сильнее, но я уверен, что Галаджан уже скоро заиграет. Мы внимательно за ним следим.

– Миранчук нечасто бьет штрафные, но в этом матче исполнил.

– На последней тренировке Алексей забил два таких гола подряд. Миранчук и Фернандеш решают, кто бьет штрафной. Хорошо, что Мануэл уступил.