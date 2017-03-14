Юрий Батуренко: "Краснодар" удивил мобильностью"

Тренер "Локомотива" Юрий Батуренко после матча 19-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:2) отметил, что команда надеялась владеть преимуществом и постоянно атаковать, но воплотить задумку в жизнь не удалось. По его словам, железнодорожники не могли повернуть игру в свое русло.

- Надеялись владеть преимуществом и много атаковать, но воплотить задумку в жизнь не удалось, - приводит пресс-служба "Локомотива" слова Батуренко. - "Краснодар" заставил нас обороняться. Долго не могли повернуть игру в нужное русло. В перерыве делали замечания конкретным футболистам. Говорили, что нужно жестче вести борьбу за мяч. Но в самом начале тайма пропустили гол после детской ошибки, причем всех обороняющихся футболистов.

- Чем удивил "Краснодар"?

- В первую очередь мобильностью, хотя в середине недели они летали в Испанию. Что касается состава "Краснодара", мы знали его практически на сто процентов. Не могу сказать, что у нас было меньше сил, скорее – настоя на отбор мяча. Думаю, мы переоценили свои силы.

- Почему в концовке не выпустили нападающего?

- Когда пошел примитивный навал, нужен был игрок, который хорошо играет головой. Можно было выпустить Шкулетича, но опасались, что Петр не попадет в такой матч. Галаджана же планировали выпустить, если бы вели в счете и владели преимуществом.