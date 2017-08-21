Юрист М'Вила: "Решение о снятии запрета с "Динамо" не соответствует регламенту РФС"

Михаил Прокопец, юрист полузащитника "Рубина" Янна М'Вила, отметил, что палата по разрешению споров Российского футбольного союза приняла неправильное решение, сняв с "Динамо" запрет на регистрацию новых игроков. По его словам, у РФС не было на это оснований.

- Мы, как представители игрока, вынуждены с сожалением констатировать, что палата по разрешению споров не справилась с тем ажиотажем, который поднялся вокруг этого дела, - цитирует ТАСС Прокопца. - На наш взгляд, принятое решение, помимо того, что оно никаким образом не соответствует регламенту, несет вред как для футболистов, так и для клубов. Фактически данным решением палата говорит футболистам и клубам - идите разрешать свои споры куда угодно, только не в РФС: в полицию, суды общей юрисдикции, арбитражи, подворотни, но не в РФС.

Ранее стало известно о том, что с "Динамо" сняли запрет на регистрацию новичков, который был наложен на бело-голубых в связи с задолженностью перед полузащитником, выступающим сейчас в "Рубине".