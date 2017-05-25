Выбор "Спартак": красно-белые против Смолова

"СЭ" продолжает подводить итоги традиционного голосования игроков на звание лучшего футболиста чемпионата-2016/17.
В опросе принимали участие по 11 футболистов от 16 клубов РФПЛ. Каждый из футболистов называл свою тройку лучших. Система подсчета очков: за первое место – 3 балла, за второе – 2 балла, за третье – 1 балл.
Итоги голосования команд публикуются в алфавитном порядке. После "Амкара", "Анжи", "Арсенала", "Зенита", "Краснодара", "Крыльев Советов", "Локомотива", "Оренбурга", "Ростова", "Рубина" голосует "Спартак". Победитель будет назван на сайте "СЭ" после полуночи.
СПАРТАК
|
Джано АНАНИДЗЕ:
|
Зобнин
|
Промес
|
Фернанду
|
Сальваторе БОККЕТТИ:
|
Промес
|
Зобнин
|
Фернанду
|
Денис ГЛУШАКОВ:
|
Промес
|
Зобнин
|
Ребров
|
Георгий ДЖИКИЯ:
|
Ананидзе
|
Зобнин
|
Самедов
|
Андрей ЕЩЕНКО:
|
Промес
|
Зобнин
|
Смолов
|
Роман ЗОБНИН:
|
Фернанду
|
Зобнин
|
Глушаков
|
Дмитрий КОМБАРОВ:
|
Промес
|
К.Комбаров
|
Глушаков
|
Илья КУТЕПОВ:
|
Ребров
|
Зобнин
|
Промес
|
Ивелин ПОПОВ:
|
Зобнин
|
Промес
|
Фернанду
|
Артем РЕБРОВ:
|
Промес
|
Смолов
|
Глушаков
|
Александр САМЕДОВ:
|
Фернанду
|
Промес
|
Смолов
Итоги голосования игроков "Спартака"
|
21
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
18
|
Роман ЗОБНИН Спартак
|
9
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
4
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
4
|
Артем РЕБРОВ Спартак
|
4
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
3
|
Джано АНАНИДЗЕ Спартак
|
2
|
Кирилл КОМБАРОВ Арсенал/Томь
|
1
|
Александр САМЕДОВ Спартак/Локомотив
Топ-5 после голосования 11 команд
|
161
|
Федор СМОЛОВ Краснодар
|
152
|
Квинси ПРОМЕС Спартак
|
56
|
ФЕРНАНДУ Спартак
|
54
|
Денис ГЛУШАКОВ Спартак
|
43
|
Роман ЗОБНИН Спартак
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Болела_23
Маловато за кэпа проголосовали....
23:46
besnebes1
Непонятно, почему Промес не голосует? Зе Луиш?
23:42
199
Ни стыда ни совести.
23:38