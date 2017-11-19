Вячеслав Малафеев: "Стадион "Зенита" грандиозный, к сожалению, не удалось на нем сыграть"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев отметил, что ему очень понравился новый стадион команды. Он также добавил, что матч 18-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Спартаком" будет зрелищным и напряженным.

Напомним, сегодня перед игрой 17-го тура "Зенит" – "Тосно" (5:0) на стадионе "Санкт-Петербург"прошло чествование чемпионов 2007 года.

– Атмосфера действительно праздничная, но в то же время чувствуется небольшая грусть. Идешь вокруг стадиона и понимаешь: к сожалению, не удалось здесь сыграть, – приводит официальный сайт "Зенита" слова Малафеева. - Воспоминания немного успокоились, утихли. Уже не так задевают душу, но все равно что-то остается на долгие годы. Тем более это первое чемпионство, и это не забудется никогда. К последующим победам ты немножко привыкаешь, и радость от них не такая. 2007-й год запомнится надолго.



– Как вам стадион?

– Он футбольный, он грандиозный. Здесь классно! На улице холодно, внутри тепло. Атмосфера как и для игроков, так и для зрителей очень хорошая. Здесь можно отдохнуть, перекусить. Приезжать на такое сооружение – одно удовольствие, потому что спокойно припарковался, прошел. Здесь можно потеряться! Не то что на "Петровском".



– Через неделю встреча со "Спартаком". Можете вспомнить самый напряженный матч против них?

– Они всегда были очень напряженными из-за ажиотажа, предматчевых обсуждений. Ближайшая встреча не станет исключением. "Спартак" сейчас просыпается, "Зениту" нужно наверстывать упущенное. Матч будет очень боевой, принципиальный. Не знаю, будет ли много забитых мячей, но встреча будет совершенно точно зрелищной и напряженной.

Матч "Спартак" - "Зенит" состоится 27 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.