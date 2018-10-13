21:24 13 октября | Футбол — РПЛ

Вячеслав Кротов: "Постараемся подарить болельщикам "Уфы" хорошие эмоции"

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Нападающий "Уфы"  Вячеслав Кротов заявил, что находится в отличном состоянии. 25-летний форвард отметил, что его команда постарается порадовать болельщиков в матче 11-го тура РПЛ против "Рубина".

- У нас было четыре выходных дня, - сказал Кротов в интервью клубной пресс-службе. - Сейчас нахожусь в отличном состоянии. Сейчас мы прилетим в Уфу, а завтра проведем тренировку. Начнется подготовка к "Рубину". Постараемся подарить болельщикам хорошие эмоции.

В текущем сезоне Кротов провел 12 матче за "Уфу", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

"Уфа" занимает 15-е место в РПЛ после десяти туров, имея в активе 9 очков.

Уфа - Рубин

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