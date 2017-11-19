Вячеслав Кротов: "Поспорил, что в этом сезоне забью семь голов"

Нападающий "Уфы" Вячеслав Кротов после победы над "Уралом" (2:0) в матче 17-го тура чемпионата России рассказал, что поспорил, что в текущем сезоне забьет семь голов. Он также добавил, что для уфимцев было бы неплохо пробиться в еврокубки.

На данный момент в активе 24-летнего игрока три гола в девяти матчах текущего сезона.

– Да, есть спор с нашим оператором, что я в этом сезоне забью семь голов. Надеюсь, у меня получится выиграть. Я на пути к этому, – сказал в интервью клубной пресс-службе Кротов. – Еврокубки? Было бы неплохо. Будем стараться побеждать в каждой игре.

После 17 туров "Уфа" занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка.