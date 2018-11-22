Вячеслав Колосков: "Не вижу ничего криминального в том, что "Енисей" и "Ахмат" сыграют в манеже"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал свое мнение по поводу решения провести матч 16-го тура чемпионата России "Енисей" - "Ахмат" в манеже.

- Бюро исполкома вправе принимать такое решение, но должна быть логика. В такой мороз в Красноярске играть нельзя, так что решение правильное, пусть и не бесспорное. Главное, чтобы не было двойных стандартов, когда одним можно, а другим нельзя. Так что ничего криминального в том, что команды сыграют в манеже, я не вижу, - цитирует Колоскова "РИА Новости". - Думать о том, что в декабре в футбол играть не будет возможности, надо было тогда, когда принимали решение о переходе на систему "осень - весна". Я еще тогда звонил во все колокола, призывал сначала создать условия, построить манежи на 10 тысяч зрителей, а уже потом переходить на новую систему.

"Енисей" - "Ахмат": скандал из-за манежа

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