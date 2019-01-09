Вячеслав Караваев: "Думаю, Кокорина и Мамаева подержат еще два месяца и отпустят"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев - о ситуации с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.
– С Кокориным и Мамаевым не знакомы? Что думаете обо всем случившемся?
– Не знаком. А думаю, что, естественно, они не правы. Так нельзя себя вести – публичный ты человек или нет, трезвый или выпил. Но сейчас, считаю, их уже просто учат, чтобы больше такого не повторилось. Думаю, еще два месяца их подержат и отпустят. В конце концов, у нас миллионы людей дерутся каждый день. Если всех за такое сажать – тюрем не хватит. Это бред. (Игорь Рабинер)
Напомним, Кокорин и Мамаев сейчас находятся в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".
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Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/gollandiya/reviews/chempionaty-gollandii-chehii-rossii-cska-vitess-spartak-lokomotiv-zenit-chelsi-sluckiy-intervyu-s-karavaevym-1498260/