Вячеслав Караваев: "Думаю, Кокорина и Мамаева подержат еще два месяца и отпустят"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев - о ситуации с форвардом "Зенита" Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

– С Кокориным и Мамаевым не знакомы? Что думаете обо всем случившемся?

– Не знаком. А думаю, что, естественно, они не правы. Так нельзя себя вести – публичный ты человек или нет, трезвый или выпил. Но сейчас, считаю, их уже просто учат, чтобы больше такого не повторилось. Думаю, еще два месяца их подержат и отпустят. В конце концов, у нас миллионы людей дерутся каждый день. Если всех за такое сажать – тюрем не хватит. Это бред. (Игорь Рабинер)

Напомним, Кокорин и Мамаев сейчас находятся в СИЗО. Им инкриминируют статьи "Побои" и "Хулиганство".

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