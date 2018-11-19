Вячеслав Фетисов: "Никогда не видел Аленичева с рюмкой"

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов назвал главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева порядочным человеком. 60-летний бывший хоккеист не верит в достоверность информации о задержании 46-летнего футбольного специалиста за езду в пьяном виде.

– Хороший, порядочный человек, – цитирует Фетисова "360". – Он – непьющий человек. Не знаю, как эта новость соотносится с реальностью. Я его даже в компании с рюмкой не видел. В последний раз даже не помню, когда сталкивался с ним, он человек занятый. Никогда проблем не было с ним никаких.

Ранее Фетисов работал с Аленичевым в Совете Федерации.

В случае доказательства вины Аленичева, российского специалиста могут оштрафовать на 30 тысяч рублей и лишить права управления автомобилем на два года.