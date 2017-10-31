Во вторник "Ахмат" может объявить о возвращении Рахимова

По данным "СЭ", во вторник "Ахмат" может объявить о возвращении Рашида Рахимова. Специалист вернется на пост главного тренера команды после отставки Олега Кононова.

52-летний Рахимов работал с клубом из Грозного с 2013 по 2017 год, после чего его летом сменил Кононов. "Ахмат" после 15 туров с 18 очками занимает 9-е место в чемпионате России.

При этом Рахимов, пусть и основной, но не единственный кандидат. Решение "Ахмат" примет в ближайшие два дня.

Отметим, что ранее, еще до назначения Кононова, клуб контактировал с Валерием Карпиным. Не исключено, что и эта кандидатура будет рассмотрена.

"Ахмат" объявил об отставке Кононова