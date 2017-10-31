00:13 | Футбол — РФПЛ

Во вторник "Ахмат" может объявить о возвращении Рахимова

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По данным "СЭ", во вторник "Ахмат" может объявить о возвращении Рашида Рахимова. Специалист вернется на пост главного тренера команды после отставки Олега Кононова.

52-летний Рахимов работал с клубом из Грозного с 2013 по 2017 год, после чего его летом сменил Кононов. "Ахмат" после 15 туров с 18 очками занимает 9-е место в чемпионате России.

При этом Рахимов, пусть и основной, но не единственный кандидат. Решение "Ахмат" примет в ближайшие два дня.

Отметим, что ранее, еще до назначения Кононова, клуб контактировал с Валерием Карпиным. Не исключено, что и эта кандидатура будет рассмотрена.

"Ахмат" объявил об отставке Кононова

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

хаха

00:48

karlikf1

Gordon, почему дурак. Тренеров много, работы мало, за любую цепляются, как собственно во всех сферах современной жизни. Сколько народу из числа тренеров сидят без работы, ждут, а тут предложение из клуба высшей лиги.

00:25

KuziakaPm

Терек на чемпионство замахнулся? Удачи им в первой лиге :)

00:23

Gordon

Дурак Рахимов в таком случае.

00:22