Влашич рассказал, где хотел бы продолжить карьеру

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высказал свое мнение по поводу футбола в европейских чемпионатах. Он заявил, что хотел бы попробовать свои силы в ла лиге.

- В будущем я хотел бы поиграть в испанской лиге, там очень техничный футбол, - приводит Calciomercato слова Влашича. - За последние 10 лет лига остается топовой, где все клубы пытаются играть на победу. В английской премьер-лиге играют только первые пять-шесть клубов, которые тренируют иностранцы, такие как Гвардиола или Клопп. Другие больше думают о защите, делают ставку на физику, и это не мой футбол.

Итальянский футбол? Я общался со своими соотечественниками, играющими в Италии: у них мало свободы, потому что они уделяют больше внимания тактике. Нелья отправиться в Италию и быть уверенным, что точно будешь играть. Поэтому я считаю, что по крайней мере, до 25-26 лет я не буду принимать предложения из серии а.

21-летний хорват присоединился к армейцам 15 августа 2018 года на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. В текущем сезоне Влашич провел 10 матчей за ЦСКА, забил 4 гола и отдал 4 результативных передачи.

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