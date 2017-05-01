Владислав Безбородов: "У нас работает система видеофиксации гола? Не могу подтвердить эту информацию"

Главный арбитр дерби ЦСКА – "Спартак" (1:2) Владислав Безбородов отметил, что судейская бригада сработала очень четко, когда вратарь армейцев Игорь Акинфеев выбил мяч с линии ворот.

– Именно ассистент за воротами помог разобраться в сложнейшем моменте – когда Акинфеев выбил мяч с линии ворот?

– Да, информацию я получил от помощника за воротами (Алексея Сухого. – Прим. С. Е.) – информацию четкую. Перед матчем, когда проводил установку, как раз объяснял ситуацию. У меня есть такой опыт, у ребят, быть может, лишь несколько игр. Все сделали классно, так, как и должны были.

– То есть можно говорить о том, что решение о бригаде в составе 6 арбитров – правильное?

– Пусть будет так. В этом матче это сыграло свою роль.

– В одном из моментов на табло стадиона показали графику – стало понятно, что мяч линию ворот не пересек. Быть может, в нашем чемпионате уже введена система видеофиксации гола, а мы просто об этом не знаем?

– Не могу подтвердить эту информацию. Ничего не знаю. Я не был поставлен в курс дела. Видел на табло повтор, но больше ничего не могу сказать. Не знаю, какая система работала и работала ли. В том моменте я в рацию поблагодарил помощника, который подтвердил свой класс. (Сергей ЕГОРОВ)