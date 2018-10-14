Владимир Габулов: "Не стоит казнить Кокорина и Мамаева"

Бывший вратарь "Динамо" и "Анжи" Владимир Габулов заявил, что не стоит жестоким образом наказывать нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева.

- Саша - человек порядочный, жизнерадостный, - сказал Габулов в эфире канала "Матч ТВ". - Он сильно любит семью, родителей. Мы все восприняли это очень негативно, что ребята позволили себе такие действия. Надеюсь, следствие разберется объективно. Не нужно казнить их и наказывать жестоким образом. Ведь такие истории случаются сплошь и рядом. Надеюсь, эта история станет для ребят уроком, и они сделают правильные выводы.

Напомним, Кокорин и Мамаев были задержаны до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они были отправлены в СИЗО "Бутырка".

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