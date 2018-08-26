Владимир Федотов: "В атаке у "Краснодара" каждый способен на многое"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов в преддверии матча 5-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил во флеш-интервью, что в составе соперника выделяется группа атаки.

– Девять дней отдыха перед этим матчем. Пойдет ли это на пользу, или навредит?

– Вы конечно сказали "девять дней отдыха"... Девять дней подготовки к важному матчу. Конечно, это пойдет на пользу. Мы хорошо подготовились. Готовы к этой игре.

– В стартовом составе нет Чиркина, место в центральной зоне доверено Мишкичу. С чем это связано?

– Это связано с тем, что мы выбрали такой состав. С чем еще это может быть связано?

– Как планируете сыграть против "Краснодара"? Чем он опасен?

– В команде собраны квалифицированные футболисты. Группа атаки очень приличная – каждый способен на многое. Мы предстанем командой, которая будет противоборствовать, ликвидировать слабые стороны и показывать сильные.